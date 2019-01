Kiska o možných ústavných sudcoch: Sú takí, ktorých by som nikdy nevymenoval

08.01.2019, 13:27 | TASR

Prezident SR Andrej Kiska vidí medzi 40 uchádzačmi o post ústavných sudcov SR takých, ktorých by do funkcií s radosťou vymenoval, ale aj takých, ktorých by nevymenoval nikdy. Povedal to vo vyhlásení pre verejnosť s tým, že on má len dve požiadavky na kandidátov, a to sú odbornosť a morálka. A. Kiska verí, že poslanci NR SR majú dostatok uchádzačov, aby mohli zvoliť 18 kandidátov na sudcov tak, ako to predpokladá ústava.