Kiska: Prepojenia zločinu s politikou robia zo Slovenska mafiánsky štát

04.05.2019, 17:34 | TASR

Hoci sme riadnym členským štátom EÚ, ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát, povedal odchádzajúci prezident Andrej Kiska pre denník Die Welt v rozhovore, ktorý bol zverejnený v sobotu.

Na otázku, prečo sa rozhodol založiť vlastnú politickú stranu, hoci predtým deklaroval svoj odchod z politiky, A. Kiska uviedol: „Ak by ste sa ma pred desiatimi rokmi opýtali, či by som sa chcel stať politikom, odpovedal by som - nikdy... v istom momente som však nadobudol pocit, že chcem pomôcť svojej krajine.“

„Mojím želaním je, aby sme sa stali krajinou, na ktorú bude náš národ hrdý, a to nielen vďaka hospodárskym úspechom, ale aj pre silné hodnoty, slušnú vládu a prekvitajúcu spoločnosť,“ vysvetlil v rozhovore pre denník Die Welt A. Kiska.

Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová je podľa A. Kisku nádejou pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí chcú žiť v slušnejšej a spravodlivejšej krajine. „Bol som veľmi šťastný, keď vyhrala,“ dodal.



„Po vražde Jána (Kuciaka) som bol svedkom arogancie našej politickej elity a toho, ako veľmi mafia vrástla do celej štruktúry nášho štátu. Táto vláda mala zjavne pocit, že po víťazstve vo voľbách sa stala niečím ako vlastníkom štátu. To je hrozný spôsob vládnutia,“ povedal A. Kiska.

Ešte horšie ako to, že talianska mafia má s našou vládou úzke vzťahy, je podľa prezidenta to, že bývalý minister spravodlivosti Robert Kaliňák o tom vedel, ale nič proti tomu nepodnikol. „Ján musel zomrieť, aby sa niečo zmenilo. Je to šokujúce,“ uviedol.

A. Kiska opísal, že keď bývalý premiér Robert Fico končil vo svojom úrade, došlo k absurdnej situácii. „Poďakoval som sa mu za jeho prácu, on sa však správal naozaj arogantne. Povedal, aby som si nerobil nijaké starosti, že on ešte neodchádza. Odvtedy sa stále snaží ukázať, že je najdôležitejšou osobou v krajine. Pomaly však zlyháva,“ konštatoval prezident.