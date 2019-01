Kiska sa stretol s bývalými prezidentmi. Gašparovič loboval za Fica

10.01.2019, 20:57 | TASR

Prezident SR Andrej Kiska a jeho predchodcovia vo funkcii Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič sa zišli na tradičnom novoročnom obede. Hovorili o blížiacich sa prezidentských voľbách aj o výbere nových ústavných sudcov.

„Som veľmi rád, že udržiavame túto milú tradíciu. Môžem len dúfať, že nový prezident, ktorý tu bude na budúci rok, nás takisto pozve, aby sme sa s ním porozprávali a podiskutovali o tom, ako vidíme našu krajinu, aké máme skúsenosti,“ povedal A. Kiska.

Na obede hovorili aj o aktuálnych témach, ako sú prezidentské voľby a výber ústavných sudcov. „Obzvlášť pán prezident Gašparovič sa ma pýtal, ako vidím situáciu na ústavnom súde. Zopakoval som, že sa stretávam s predstaviteľmi aj koaličných, aj opozičných strán. Opakujem vždy len tieto kritériá – odbornosť, morálka. Nemám žiadne mená ani iné podmienky,“ doplnil.

Koaličné strany sa podľa informácií Denníka N pokúšajú s prezidentom vyrokovať vymenovanie Roberta Fica za predsedu Ústavného sudcu, výmenou za čo by potom hlasovali za kandidátov podľa Kiskovho výberu.

Ten verí ale, že zo 40 mien parlament zvolí 18 kandidátov, ktorých prezidentovi ponúkne. „A ja budem môcť vybrať zo skutočne kvalitných kandidátov na ústavných sudcov,“ poznamenal prezident.

Odbornosť je dôležitá aj podľa I. Gašparoviča, ktorý ale vyzdvihuje aj potrebu charakteru a svedomia. „Ak nemáš charakter, ten súd dobre vyzerať nebude,“ povedal. V súvislosti s Ficovou kandidatúrou uviedol, že expremiér je výborným právnikom. „Bol by dobrým odborníkom na ústavnom súde,“ podotkol Gašparovič. „Dovoľte, aby som sa nevyjadril,“ uviedol R. Schuster.

I. Gašparovič zdôraznil aj potrebu funkčného ústavného súdu. „Ak by ústavný súd nemal byť sformovaný, bude to pre Slovensko zlé. Preto som prosil pána prezidenta, aby urobil všetko pre to, aby bol ústavný súd funkčný. Nemôže byť nefunkčný, to by bolo zlé,“ vyhlásil.