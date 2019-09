Kiska vyzýva vládu, aby zabránila prepúšťaniu v košickom U.S. Steel

19.09.2019, 17:54 | TASR

V súvislosti s prepúšťaním v košických oceliarňach U.S. Steel, ako aj ďalších podnikoch na Slovensku musí vláda prijať konkrétne aj legislatívne opatrenia. V Košiciach to uviedol líder strany Za ľudí Andrej Kiska. Premiér Pellegrini mu odkazuje, že tento problém mohol riešiť aj on.