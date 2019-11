Kiskov Blok zmeny a záporné úroky na vklady: Najdôležitejšie správy dňa

19.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Strana Za ľudí navrhuje vytvoriť koalíciu so stranami a hnutiami PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO nazvanú Blok zmeny. Strana uviedla, že stále rokuje o jej vytvorení. Exprezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska absolvoval za posledný týždeň niekoľko stretnutí so všetkými demokratickými opozičnými stranami.

Takmer 60 percent nemeckých bánk už účtuje záporné úrokové sadzby z vkladov firemným klientom. A viac ako 20 percent robí to isté aj retailovým klientom. Ukázal to prieskum nemeckej centrálnej banky Bundesbank, ktorý je jedným z najjasnejších údajov o tom, koľko veriteľov spoplatňuje zákazníkom vklady peňazí, keďže Európska centrálna banka (ECB) v polovici septembra znížila úrokové sadzby hlbšie do záporného teritória.

Zhruba 30-tisíc hektárov agrárnej pôdy ovláda na Slovenku juhoslovenský obchodník s hnojivami a osivami - spoločnosť Gamota a právnik Daniel Kratky. Andrej Babiš, Ján Sabol, ako aj Jozef Špirko a viaceré dánske skupiny, pôsobiace na Slovensku, majú farmy na menších plochách. Aktuálne sa medzi lídrov domáceho veľkostatkárstva zaraďuje farmárske zoskupenie Sanagro expartnera J&T Martina Fedora, ktorý je aktívny aj v IT sektore či v retaile cez svoju sieť Terno.

Nový územný plán nebude mať Bratislava skôr ako za osem až desať rokov. Potrebné zmeny tak bude zatiaľ riešiť naďalej doplnkami, ktoré však bude vedenie mesta predkladať v menších balíčkoch. Developerom mesto zároveň vyjde v ústrety tým, že im v určitých územiach, kde to dnes nie je možné, umožní postaviť viac bytov. Podľa primátora Matúša Valla však za to bude chcieť protihodnotu.

Šírenie afrického moru ošípaných (AMO) je pre Slovensko stále menším strašiakom. Slovensko dokonca zvažuje, že požiada Európsku úniu o vyradenie východoslovenských okresov Trebišov a Michalovce zo zoznamu infekčných oblastí pre výskyt tejto choroby v chovoch ošípaných. Ide o jediné slovenské okresy, kde bola nákaza doposiaľ zistená a kde aj reálne došlo k obmedzeniu biznisu s bravčovinou. Situácia za hranicami Slovenska je oveľa horšia a nové prípady naďalej pribúdajú. V krajinách únie len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5 200 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku.