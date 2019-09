Kiskovej strane stúpajú preferencie. Opozícia by mohla vytvoriť vládu

Podľa predvolebného prieskumy agentúry AKO, ktorý exkluzívne zverejnil denník Hospodárske Noviny, by strana Andreja Kisku Za ľudí vo voľbách získala 8,8 percenta hlasov. Predbehla by tak stranu Igora Matoviča OĽaNO (7,3 percenta) a rovnako aj stranu Borisa Kollára Sme rodina (7,6 percenta). Zároveň by získala len o 0,2 percentuálneho bodu menej ako SaS.