Kiskovu stranu posilní bývalý veľvyslanec pri NATO

16.06.2019, 15:11 | TREND.sk

Do novovznikajúcej strany Andreja Kisku pribudlo nové meno. Tomáš Valášek, odborník na medzinárodné vzťahy, dnes potvrdil, že sa s A. Kiskom dohodli na spolupráci.

Do novej strany Andreja Kisku Za ľudí vstupuje Tomáš Valášek. V súčasnosti pôsobí v think tanku Carnegie Endowment for International Peace, kde vedie jeho pobočku v Bruseli. Taktiež pôsobil ako veľvyslanec Slovenska pri NATO.

V rokoch 2006 a 2007 pôsobil aj na ministerstve obrany ako riaditeľ odboru pre bezpečnostnú a obrannú politiku. Informoval o tom portál Aktuality.

Pripojil sa tak do novovznikajúcej strany, do ktorej ohlásili už vstup ekonóm Tomáš Meravý, bývalý poradca Ivana Mikloša. Ale aj Jana Žitňanská, ktorá pôsobila posledných päť rokov v Európskom parlamente ako poslankyňa. Spoluzakladala neparlamentnú stranu NOVA, ešte predtým bola poslankyňou Národnej rady SR za KDH. Ďalšou tvárou u A. Kisku je aj hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.