Kladivo na dražobníkov. Ministerstvo chce nemožné

07.08.2019 | Eva Mihočková

Ministerstvo spravodlivosti sa bráni proti výhradám dražobníkov, že potichu pripravená novela zákona o dražbách je v rozpore s ústavou a mnohých z nich pripraví o prácu. Dodatočne im totiž ukladá povinnosť mať vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva či ekonómie a zložiť správcovské skúšky. Na to všetko majú mať dražobníci len jeden rok.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o dobrovoľných dražbách, ktorá vyvolala vlnu nevôle najmä medzi dražobníkmi.

TREND má k dispozícii ich pripomienky k navrhovanému zneniu zákona, ktoré zaslali ministerstvu. Namietajú, že legislatívci chcú mnohých z nich v zásade pripraviť o živobytie.

Viac ako 500 dotknutých dražobníkov

Dôvodom je zamýšľaná novinka, podľa ktorej by výkon činnosti dražobníka bol podmienený zápisom do zoznamu správcov. To by v praxi znamenalo, že viac ako 500 súčasných dražobníkov by si muselo dorobiť vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva či ekonómie, ak ho ešte nemajú, a zároveň zložiť správcovské skúšky.

Ministerstvo to zdôvodňuje snahou zvýšiť odbornú úroveň dražobníkov: “Dnes môže byť dražobníkom ktokoľvek, ak

