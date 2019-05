Klimatická migrácia je tu a týka sa nás všetkých

Na veľa environmentálnych problémov sa pozeráme hľadáčikom človeka, ktorý ich nezažije. No už teraz sú na svete územia, z ktorých musia ľudia pre klimatické podmienky utekať. V prednej línii, ďaleko od zraku západných štátov, no o to zraniteľnejšie, stoja štáty Oceánie. Na Tuvalu a Kiribati už dnes strhávajú celé dediny búrky a hurikány. Hrozí, že ak sa situácia nezmení, ostrovy nakoniec pohltí voda.