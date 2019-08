Koalícia navrhuje, aby bývalí obecní policajti dostávali príspevok

31.08.2019, 09:07 | TASR

Bývalí obecní policajti by mohli dostávať príspevok za svoju prácu. Navrhujú to koaliční poslanci Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Peter Antal (Most-Híd), ktorí do Národnej rady SR predložili novelu zákona o obecnej polícii. Nárok na príspevok by podľa návrhu mali bývalí policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov.