Kočner a Zsuzsová sa pozreli rodičom Kuciaka do očí: Najdôležitejšie správy dňa

19.12.2019, 18:30 | TREND.sk

Špecializovaný trestný súd v Pezinku prijal obžalobu v prípade úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát okrem iného rozhodol, že hlavné pojednávanie sa začne 13. januára. Obvinení, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a ďalší dvaja obžalovaní odmietli dohodu o vine a treste.

Národná kultúrna pamiatka bývalej uhorskej Obchodnej a priemyselnej komory zo začiatku 20. storočia má nového majiteľa. Skupina MiddleCap Group, za ktorou stojí aj rodina Výbohovcov, budovu Gorkého 4 Offices predala poisťovni Kooperativa.

Objekt v Starom meste MiddleCap kompletne zrekonštruoval a pred rokom skolaudoval. Novým majiteľom nehnuteľnosti sa stala poisťovňa Kooperativa, informoval MiddleCap Real Estate v tlačovej správe. Cenu transakcie spoločnosť nezverejnila.

Malí spoluvlastníci bratislavskej rafinérie Slovnaft, z ktorých mnohí v nej boli ešte od čias kupónovej privatizácie, už nemajú 1,3 percenta jej akcií. Majoritný vlastník podniku - maďarský MOL v stredu dokončil ich vytesňovanie a už drží všetky akcie Slovnaftu.

Tým to ale celé pre nich ani pre MOL nekončí. Drobní akcionári sa chystajú vytesnenie zažalovať. Upozorňovali na to už od konca leta, keď ho MOL ešte iba pripravoval, no teraz už vedia, ako vlastne môže ich žaloba uspieť.

Impeachmentu, vysloveniu nedôvery, čelí americký prezident Donald Trump ako tretí v histórií USA. Doposiaľ ale ani jedna nebola úspešná. D. Trump sa do nepriazne väčšiny poslancov v snemovni reprezentantov.

Obvinený je v dvoch bodoch. Prvým je podmienenie pomoci Ukrajine výmenou za zastavenie stíhania Huntera Bidena, syna senátora Joea Bidena. Druhým je nariadenie, aby zamestnanci Bieleho domu ignorovali predvolania na vypočúvanie v kongrese.