Kočner mal Glváčovi vybaviť riadený rozhovor s novinárkou Ruttkayovou

22.10.2019, 14:28 | TASR | TREND.sk

Líder strany OľaNO Igor Matovič vyzýva podpredsedu parlamentu Martina Glváča, aby odstúpil. V opačnom prípade zverejní všetkých 900 správ z Viberu medzi ním a Marianom Kočnerom.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) si mal cez Mariana Kočnera u jemu blízkej redaktorky dohadovať „riadený rozhovor“ v slovenskom týždenníku Plus 7 dní. Informoval o tom líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na utorkovom tlačovom brífingu.

I. Matovič vyzval M. Glváča, aby odstúpil z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR, inak zverejní aj zvyšok jeho komunikácie. Apeloval aj na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby tlačil na jeho odvolanie.

I. Matovič tvrdí, že M. Glváč si rozhovor s novinárkou Martinou Ruttkayovou dohadoval cez komunikačnú platformu Viber. M. Glváča vyzval, aby konečne hovoril pravdu a vzdal sa postu podpredsedu parlamentu. Dal mu čas do stredy, inak podľa svojich slov zverejní zvyšných zhruba 900 správ medzi ním a M. Kočnerom.

Na otázku, ako získal komunikáciu, odpovedal, že svoje zdroje neprezradí. „Budú zrejme voči mne nejaké sankcie, mne to nevadí,“ povedal s tým, že verejný záujem je dôležitejší a pravosť komunikácie garantuje. Na otázku, či má k dispozícii aj komunikáciu medzi nimi z obdobia po vražde, odpovedal, že nie.

Poznámka: Týždenník Plus 7 dní rovnako ako týždenník TREND a TREND.sk patria do mediálnej skupiny News and Media Holding, ktorá patrí finančnej skupine Penta.