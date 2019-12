Kočner sa stretával aj s Tomanovou. Dôvodom mohol byť Čistý deň

16.12.2019, 11:28 | jf | TREND.sk

Marián Kočner, ktorý je aktuálne stíhaný v niekoľkých kauzách, mal v minulosti navštíviť úrad Komisára pre deti. M. Kočner sa mal v tejto súvislosti stretnúť aj s Vierou Tomanovou, ktorá pôsobí ako komisárka pre deti. Stretnutia mali byť v období, keď sa na verejnosti riešila kauza týkajúca sa strediska Čistý deň.

O stretnutí M. Kočnera a V. Tomanovej informuje Xénia Makarová, ktorá pôsobí v Nadácii Zastavme korupciu. Nadácii mal toto stretnutie potvrdiť úrad komisárky pre deti. M. Kočner sa mal v súvislosti s úradom zaujímať o jeho pôsobnosť aj o možnosti riešenia problémov s detským klientom.

Neprehliadnite Generálna prokuratúra zastavila vyšetrovanie v kauze Čistý deň

Podozrenia z týrania chovancov v resocializačnom zariadení sa nepreukázali

Generálna prokuratúra zastavila vyšetrovanie v kauze Čistý deň Riešenie, ktoré mohlo zastaviť Kočnera s Bašternákom, existuje

Slovensko stovky podvodníkov na DPH stále nevie zastaviť. Stačilo by sa inšpirovať...

Bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tomanová je vo funkcii komisárky pre deti, do ktorej bola zvolená parlamentom, od roku 2015.

Čistý deň a Kočner

Galantské resocializačné stredisko sa do širšieho povedomia verejnosti dostalo v roku 2016. Kauzu okolo strediska v tom čase odštartovala poslankyňa za SaS Natália Blahová. Vo svojom blogu upozornila na zneužívanie dievčaťa, ktoré sa malo udiať práve v spomínanom centre.

Opozícia v tom čase prišla v súvislosti s kauzou s návrhom na odvolanie ministra Jána Richtera, ktoré bolo tiež odôvodnené jeho zlyhaním v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. Padlo však aj viacero trestných oznámení, ktorým sa nevyhol ani líder opozičného politického hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Vyšlo najavo, že si písal správy so sexuálnym obsahom s jednou z klientok centra, ktorá mala v tom čase iba 15 rokov.

Práve uprostred týchto hektických udalostí, ktoré hýbali spoločenskou klímou, sa na pôde úradu Komisára pre deti, v pracovnom čase, stretávali M. Kočner a V. Tomanová. Podľa informácií, ktoré úrad poskytol, mali ich stretnutia prebiehať za účasti dvoch odborných asistentov. Zároveň odmieta akékoľvek rozhodnutia úradu, ktoré by mali byť v rozpore s jeho zákonnými kompetenciami.

Dôvod ich stretnutí nie je jasný

Medzi aktérmi, ktorí boli spájaní s kauzou Čistý deň, figuroval aj M. Kočner. Podľa informácií Denníka N sa mal stretnúť so spoluzakladateľkou strediska Zuzanou Tománkovou Mikovou.

Problémom však je, že dôvody stretnutí M. Kočnera či už s V. Tomanovou alebo so Z. Tománkovou Mikovou nie sú jasné. Úrad Komisára pre deti neposkytol priamu odpoveď na to, či mali mať nejaký súvis so spomínanou kauzou.

Základnou otázkou, ktorú si kladie Denník N, tak zostáva, akú mal M. Kočner motiváciu k intervenciám u V. Tomanovej.