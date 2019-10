Kočner si trúfol aj na vyhrážky Trnkovi. Hrozil aj jeho synovi

14.10.2019, 09:25 | Ján Meľuch | © 2019 News and Media Holding

Dobroslav Trnka bol v minulosti generálnym prokurátorom. Počas svojho pôsobenia na prokuratúre údajne ovplyvňoval dianie na nej v prospech Mariana Kočnera.

Aktualizované dňa 14.10.2019 o 9:30 o stanovisko Penty

Marian Kočner z mafiánskych zoznamov, ktorý je vo väzení v súvislosti s falšovaním zmeniek a čelí obvineniam v mnohých prípadoch ekonomickej trestnej činnosti sa mal v minulosti vyhrážať aj niekdajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Ten disponoval nahrávkou z kauzy Gorila a vyhrážal sa ňou šéfovi finančnej skupiny Penta Jaroslavovi Haščákovi. Informáciu priniesol Denník N.

Podľa denníka to v tom čase na Slovensku fungovalo presne naopak. Namiesto toho, aby generálny prokurátor vyšetroval podozrivého človeka, vyšetruje M. Kočner ako pochybný podnikateľ D. Trnku. Nevyhýbal sa pritom vyhrážkam likvidáciou či vulgarizmom.

„Chcem vedieť, kto nakopíroval tie vzorky, ktoré ste poslali J. Haščákovi. Chcem vedieť, koľko kópií je z toho urobených, okrem tej, ktorú som ti zobral. Chcem vedieť, prečo si to urobil a prečo si ma potom klamal. Takže spusť,“ povedal M. Kočner na D. Trnku.

„A hovor teraz len pravdu. Lebo len pravda ťa zachráni a možno zachráni aj tvojho syna, ktorý si to takisto odserie. Lebo si to odserieš ty, prehráš súd, odj..ú ťa, pôjdeš do basy a tvojmu synovi zničia život. Tak rozprávaj a prestaň ma klamať, lebo keď ma budeš klamať, tak uvidíš, čo potom spravím s tebou,“ pokračuje v nahrávke M. Kočner.

Neprehliadnite Developer: Kočner je ako toxické jablko. Keď sa ho chytíte, ste infikovaný

Problémom pre mňa boli policajti, prokurátori a súdy, ktoré odklepávali veci...

Vydieranie Haščáka

Všetko sa malo udiať ešte v roku 2014. M. Kočnerovi sa nepáčilo, že D. Trnka chcel spolu so svojimi známymi vydierať J. Haščáka. „Čo si od toho očakával? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne takisto, ako som dal milión eur za to ja. Že tam chýbal jeden hlas, do p..e, za to ja nemôžem, lebo to ty si si vybavoval SDKÚ a v SDKÚ nedali ani jeden hlas,“ rozpráva M. Kočner.

Viackrát sa pýtal, aby mu Trnka vysvetlil, prečo išiel za J. Haščákom a pokúsil sa ho vydierať. Stále tvrdil, aby prestal klamať, lebo ho zlikvidujú.

D. Trnka tvrdil, že si je toho vedomý. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ povedal bývalý generálny prokurátor na nahrávke, ktorou Denník N disponuje.

Haščák sa dištancuje

Šéf Penty Jaroslav Haščák poslal v pondelok ráno stanovisko, v ktorom sa dištancuje od zverejnených informácií. Už v minulosti viackrát poprel, že by ho niekto niekedy v súvislosti s nahrávkami Gorily vydieral.

"J. Haščák nemôže niesť zodpovednosť za to, ako sa iní ľudia rozprávajú o ňom v komunikácii, ktorej sa nijako osobne nezúčastňoval," píše v stanovisku hovorca Penty Gabriel Tóth.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.