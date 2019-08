Kočner v Threeme písal, že šéf Penty Haščák platí Ruskovi obhajobu

20.08.2019, 16:59 | TREND.sk

Marian Kočner písal vo svojej Threeme Alene Zsuzsovej, že vystrašil šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Údajne sa mali snažiť pomôcť Pavlovi Ruskovi, aby proti nim nevypovedal.

Šéf Penty Jaroslav Haščák mal s Marianom Kočnerom podnikať kroky na to, aby proti nim nesvedčil Pavol Rusko. Vyplýva to z komunikácie medzi M. Kočnerom a A. Zsuzsovou, o ktorej informoval Denník N. V súvislosti s tým mu podľa novín mali finančne pomáhať a zohnať aj právnika Mareka Paru.

Pomáhať P. Ruskovi mali z dôvodu, že svedčí v dvoch kauzách, v ktorých figuruje ako M. Kočner tak aj J. Haščák. M. Kočnerovi v prípade zmeniek a šéfovi finančnej skupiny Penta v kauze Gorila.

Bývalý riaditeľ televízie Markíza P. Rusko je dnes obžalovaný v kauze zmenky a v prípade objednávky vraždy niekdajšej spoločníčky Silvie Volzovej. Podľa správ mu mali pomôcť v prípade objednávky vraždy S. Volzovej.

Kauza Gorila sa vyšetruje už osem rokov. V konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave mal J. Haščák hovoriť o úplatkoch s predstaviteľmi štátu. Práve v tomto prípade sa podľa Denníka N mohol šéf Penty obávať, že P. Rusko bude vypovedať proti nemu.

V Threeme písal M. Kočner o pomoci J. Haščáka konkrétne toto: „Pôjde domov. Čoskoro. Dnes poslúcha. A vieš kto to všetko zaplatí? Právnika, čapice, sudcov, prokurátora? Aby bol Pali ticho… No daj. Ja nie :) S Haščákom som to včera preberal v lietadle. Strašne som ho vystrašil. Ďakoval za moju predvídavosť, že som tam dal právnika… A kúpi zmenky… :)”

Spomínaný Pali v konverzácii má byť P. Rusko. J. Haščák na otázky Denníka N, či sedel s M. Kočnerom v lietadle a či spolu riešili spomínané veci, priamo neodpovedal a odkázal na rozhovor, ktorý poskytol portálu Aktuality. V odpovedi poprel aj to, že chcel kúpiť zmenky.

Advokát P. Ruska odmietol, že by s obhajobou P. Ruska pomáhal či už šéf Penty alebo M. Kočner.

Pre Aktuality však J. Haščák priznal, že sa s M. Kočnerom stretol osemkrát. „Päťkrát v roku 2017 a trikrát v roku 2018. Všetky stretnutia sa uskutočnili tu, v sídle Penty. Okrem toho sme si v priebehu roka vymenili možno dvadsať správ. Zhruba polovica našej komunikácie – osobnej alebo elektronickej – sa týkala médií. Kočner mal snahu cez moju osobu vplývať na médiá, ktoré o ňom písali a vlastní ich Penta.“

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.