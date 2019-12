Kočner vrieskal, že čašníci sú šikmooké opice, vyhlásila Valkova exmanželka

04.12.2019, 11:45 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Proces s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom, ktorí sú obžalovaní z falšovania zmeniek v hodnote 69 miliónov eur, pokračuje v stredu sedemnástym pojednávacím dňom. Okrem výpovede svedkyne obžalovaných potápajú aj znalecké posudky, ktoré boli pôvodne vyhotovené pre civilný spor o vyplatenie zmeniek.

V stredu ráno pred senátom Špecializovaného trestného súdu v kauze zmenky zaznelo ďalšie dôležité svedectvo. Oľga Valková, exmanželka zavraždeného právnika Ernesta Valka, totiž zasadila tvrdú ranu do mozaiky, ktorú sa krvopotne snaží skladať obhajoba.

Verzia obžalovaných M. Kočnera a P. Ruska sa totiž okrem vlastných slov zakladá na tom, že zmenky s nimi v roku 2000 riešil renomovaný právnik E. Valko, ktorého v roku 2010 zavraždili. Prokurátor a zástupcovia televízie Markíza, ktorá v spore vystupuje ako poškodená, toto tvrdenie spochybňujú.

Šikmooké opice

Na úvod výsluchu O. Valková vyhlásila, že o žiadnych zmenkách až do medializácie celej kauzy nikdy nepočula, pričom jej manžel o pracovných záležitostiach zvykol hovoriť.

„Keď som o zmenkách a verzii obžalovaných počula po prvý raz, vyrušilo ma to, pretože M. Kočner môjho exmanžela označil za niekoho, kto im v týchto veciach radil a pomáhal,“ hovorila pred súdom s tým, že si myslí, že to tak nebolo a E. Valko by im so zmenkami nepomáhal.

