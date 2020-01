Kočnera väzenie nezastavilo. Pomocou motákov riadil prevody majetku

31.01.2020, 10:41 | Ján Meľuch | © 2020 News and Media Holding

Ani po tom, ako bol Marian Kočner v roku 2018 zadržaný, nestratil úplne kontakt so svetom. Len nedávno vyšlo najavo, že sa mal prostredníctvom motákov snažiť o svoje prepustenie. Pomocou ďalších správ z väzenia ale podnikateľ z mafiánskych zoznamov riadil aj svoje podnikanie.

Motáky, ktoré zadržali úrady počas razii u Kočnerovcov, potvrdzujú výpovede exsiskára a bývalého novinára Petra Tótha. Ten s Marianom Kočnerom v minulosti spolupracoval. O tom, ako pomocou motákov z väzenia riadil svoje podnikanie informoval denník SME.

O tom, že s rodinou a okolím M. Kočner komunikuje, potvrdil aj jeho niekdajší priateľ Peter Tóth, ktorý sa po uväznení M. Kočnera rozhodol prísť na políciu a vypovedať. Najnovšie motáky sa ale objavili v telefóne dcéry M. Kočnera Andrey, a ukazujú, ako členov rodiny inštruoval, ako majú v nakladaní s jeho majetkami postupovať.

Práve s týmito motákmi boli vykonané aj razie u Kočnerovcov, ktoré boli vykonané políciou vo štvrtok. Podobné razie sa konali ešte aj v októbri, kedy sa prevalilo, že M. Kočner z basy komunikuje cez motáky. V tom čase polícia zadržala aj mobilný telefón jeho dcéry. „Andy, nahradíš ma v spoločnosti Správa a inkaso pohľadávok. Firma vlastní nehnuteľnosť na Cintorínskej (byty a nebytové priestory), ktoré sa postupne predávajú,“ píše okrem iného M. Kočner.

Riešil prevody nehnuteľností

Moták pochádza z obdobia septembra 2018. Jeho dcéra si ho v telefóne odfotila 5. septembra toho roka. O jeho pravosti svedčia aj udalosti, ktoré sa následne rozbehli. V ďalších mesiacoch firma M. Kočnera skutočne začala s prevodom bytov a nebytových priestorov na Cintorínskej ulici v centre Bratislavy. Po jednom byte vlastnia obe dcéry M. Kočnera, jeden z bytov získal jeho spolupracovník a ďalšie majú vo vlastníctve cudzie osoby.

Zaistený dokument potvrdzuje, že M. Kočner chcel mať nad svojim majetkom neustálu kontrolu. A to aj v čase, kedy sedel vo väzení. Obával sa, že by mu polícia a úrady zabavili jeho majetok. Preto sa s prevodmi bytov a nebytových priestoroch poponáhľal. Aj tak stihla väčšinu jeho majetku zaistiť prokuratúra. Byty na Cintorínskej boli ale písané na jednu z firiem M. Kočnera, preto na ne nik siahnuť nemohol. Zákon, ktorý by to umožnil, odmietla schváliť strana Smer a SNS.

Obvinený M. Kočner, s ktorým prebiehajú súdne spory v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, či v kauze zmeniek televízie Markíza, chcel zo svojej dcéry Andrey urobiť konateľku firmy Správa a inkaso pohľadávok.

Kočnerovi spolupracovníci

Nakoniec sa mu to ale nepodarilo. V jej prospech boli ale zapísané záložné práva na všetkých 8 bytov a 20 nebytových priestorov na Cintorínskej. Ako súkromná osoba tak mohla získať peniaze z predaja nehnuteľností. Tie teda netiekli na účet firmy a ani nemohli byť zabavené. Konateľom firmy sa v januári 2019 stal Ivan Hricik, ktorý spravuje nehnuteľnosti M. Kočnera na Donovaloch.

I. Hricik začal byty postupne predávať. Kupcami boli najmä ľudia bez väzieb na M. Kočnera. Cena bytov pritom neklesala pod 300-tisíc eur. Dvojicu bytov, ktoré sa mu predať nepodarilo, previedol na novovzniknutú firmu Sisters (Sestry, pozn. TRENDU), ktorej majiteľkami sú dcéry obvineného podnikateľa Andrea a Karolína.

Moták odhaľuje aj mená blízkych spolupracovníkov M. Kočnera. Spomína Petra Horvátha, ktorý je obvinený za tunelovanie spoločnosti Technopol Servis. Ďalej Peter Pecha, ktorý je účtovníkom M. Kočnera. Ďalším je už vyššie spomínaný I. Hricik, u ktorého polícia tiež uskutočnila vo štvrtok raziu.