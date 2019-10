Kočnerov sluha a roboty na Slovensku: Najdôležitejšie správy dňa

23.10.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Robotizovaný priemysel

Automatizácia výroby na Slovensku aj vo svete sa zintenzívňuje. Zastúpenie robotov v slovenských priemyselných podnikoch narástlo podľa International Federation of Robotics od roku 2016 o 22 percent. Kým v roku 2016 na Slovensku pripadalo na 10-tisíc pracovníkov v priemysle 135 robotov, vlani to bolo už 165 robotov. Ťahúňom v zavádzaní robotov je automobilový priemysel.

Vyššie dane

Väčšina miest na Slovensku bude musieť zvýšiť daň z nehnuteľností a ďalšie poplatky, aby tak vykryla výpadky príjmov, ktoré budú mať samosprávy v dôsledku viacerých zákonov prijatých v Národnej rade (NR) SR, najmä novelizácie zvyšujúcej nezdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb. Po stredajšom rokovaní to z diskusie Prezídia Únie miest Slovenska (ÚMS) tlmočil predseda únie a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Mimoparlamentná SMK odmietla návrh na spoluprácu s parlamentným Mostom-Híd, ktorý vyrokovali stranícke delegácie. Podľa vyrokovaného návrhu mali strany spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine. MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. Predsedníctvo SMK túto dohodu napokon odmietlo. Rokovania maďarských strán by však mali pokračovať.

Začiatky sociálnych podnikov na Slovensku boli chaotické. Aj preto si nesú nálepku podozrivých či nedôveryhodných firiem. Tá im prischla najmä za éry ministerky Viery Tomanovej. Počas jej pôsobenia na rezorte sociálnych vecí viaceré po čase zrušili svoj štatút a ďalej veselo narábali so zvereným majetkom. Ministerstvo to od minulého roka skúša znova a tak vďaka novému zákonu začala vznikať ich nová generácia. Zatiaľ však len veľmi opatrne.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) mal vedome klamať o tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012. Je tu aj podozrenie, že si mal podnikateľ dosadiť svojho človeka na post zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Tvrdí to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý v stredu zverejnil zvyšok komunikácie medzi M. Glváčom a M. Kočnerom, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dodal, že M. Glváč tak robil pre M. Kočnera sluhu.

Záväzky voči CERN-u

Štát si neplní svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako napríklad záväzky voči Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). V stredu na to upozornila Slovenská akadémia vied (SAV) spolu s viacerými univerzitami. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR potvrdil, že sa snaží uhrádzať sumy, avšak náklady rastú rýchlejšie než rozpočtové krytie, ktoré má ministerstvo na tieto účely k dispozícii, preto opakovane žiadalo Ministerstvo financií SR o zvýšenie financovania. S ohľadom na situáciu štátneho rozpočtu a viazanie prostriedkov nebolo zatiaľ možné tieto náklady pokryť v plnej výške, uviedol rezort školstva.

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, sa nerozšíri na všetkých zamestnávateľov. Firmám, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, tak zostáva len dobrovoľná možnosť ho poskytnúť. Novelu Zákonníka práce z dielne poslancov SNS v stredu plénum odmietlo. Návrh podporilo len 70 zo 144 prítomných poslancov. Všetci poslanci z klubu koaličného Mosta-Híd, okrem dvoch, sa pri hlasovaní zdržali.

Boeing doplatil

Čistý zisk amerického výrobcu lietadiel sa v treťom štvrťroku medziročne prepadol o 51 percent na 1,17 miliardy dolárov. Dôvodom sú negatívne dôsledky prerušenia prevádzky lietadiel 737 MAX po tragických nehodách v Indonézii a Etiópii. Akcie ale na tieto výsledky zareagovali rastom. Zrejme kvôli očakávaniam, že sa uzemnené lietadlá vrátia do prevádzky čím skôr. To je momentálne najväčšou prioritou vedenia firmy, ktorá bojuje nielen s uzemnením lietadiel, ale aj so žalobami pozostalých.