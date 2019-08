Kočnerova generácia politikov musí odísť. Opozičné strany podpísali vyhlásenie

16.08.2019, 11:30 | TASR

Progresívne Slovensko, Spolu, KDH a vznikajúca strana Za ľudí v piatok podpísali spoločné vyhlásenie. Zaväzujú sa v ňom, že urobia všetko pre to, aby popretŕhali väzby medzi políciou, prokuratúrou, justíciou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť. Strany a hnutia deklarujú, že chcú vzájomne spolupracovať, priniesť na Slovensko zmenu a nahradiť podľa ich slov „Kočnerovu generáciu politikov“.

Strany sľubujú, že ak budú po nasledujúcich parlamentných voľbách vo vládnej koalícii, stane sa najvyššou prioritou vlády, aby bezpečnostné zložky štátu mohli konať slobodne. „Garantujeme, že polícia nebude nikdy konať v prospech osôb podozrivých zo závažných trestných činov a zneužívať svoje postavenie voči občanov, novinárom a politikom,“ zhodli sa vo vyhlásení.

Líder PS Michal Truban povedal, že chcú ľuďom ukázať odhodlanie bojovať o ich dôveru a priniesť zmenu. „Zároveň je to náš sľub, že keď nám túto dôveru dajú a podarí sa nám vymeniť M. Kočnerovu generáciu politikov, budeme robiť všetko pre to, aby sme to vyčistili a zničili všetky väzby medzi starými oligarchami a starými politikmi a prokuratúrou, políciou a justíciou,“ uviedol.

Vyzývajú na očistu

Predseda Spolu Miroslav Beblavý skonštatoval, že posledné roky na Slovensku vládne systém, v ktorom si „naši“ ľudia dokážu nielen vybaviť všetko, ale aj beztrestne páchať najhoršie zločiny. „Toto musíme zmeniť,“ vyhlásil s tým, že je potrebné hĺbkovo zmeniť systém v súdnictve, prokuratúre, polícii i to, ako fungujú štátne zásahy do ekonomiky.

„Chcem požiadať vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a všetkých, ktorí vyšetrujú v súčasnosti zločiny, aby sa nebáli. Máte podporu celej spoločnosti, aby ste očistili Slovensko. Do parlamentných volieb je to na vašich pleciach,“ povedal M. Beblavý.

Predseda KDH Alojz Hlina je rád, že sa zjavuje alternatíva. Bude však podľa neho veľmi silno atakovaná. Bývalý prezident SR a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska skonštatoval, že sa na Slovensku prejavuje prepojenie vládnej moci s kriminálnikmi, oligarchami. „Tento pocit je strašný a po uniknutých informáciách si myslím, že každý jeden človek si vytvára názor, aký je tento štát,“ povedal A. Kiska.

Otvorení voči SaS

Truban tvrdí, že sú otvorení na spoluprácu aj s ďalšími stranami, napríklad aj so SaS. „Každá strana, aj SaS má svoj snem. Uvidíme, ako dopadne a podľa toho sa budeme baviť ďalej,“ spresnil. Na otázku, či im neprekážajú stretnutia Richarda Sulíka s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom v minulosti, skonštatoval, že SaS nepokladajú za „Kočnerovu generáciu politikov“ a za stretnutia s podnikateľom si musí Sulík zodpovedať sám.

A. Kiska je presvedčený, že Za ľudí vstúpi do parlamentu ako silná strana, volá však po spolupráci strán. „Som presvedčený, že tu s nami mali stáť aj SaS a OĽaNO,“ povedal s tým, že lídrov týchto strán kontaktoval, avšak bez ich odpovede.

Lučanský nemá informácie o tlaku na políciu

Policajný prezident Milan Lučanský nemá informácie o tom, že by bol na policajtov vyvíjaný politický tlak. Uviedol to v stanovisku po výzve predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby sa „urobil poriadok“ v orgánoch činných v trestnom konaní.

„Každý vyšetrovateľ je procesne samostatný, nad zákonnosťou drží ochrannú ruku prokurátor. Hovoril som s vedením Národnej kriminálnej agentúry a ubezpečil som ich, že majú moju podporu a stojím za každým zákonným rozhodnutím policajtov,“ povedal M. Lučanský.