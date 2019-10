Kočnerova Threema je dôkaz a stopka pre prieskumy: Najdôležitejšie správy dňa

28.10.2019, 18:44 | TREND.sk | TASR

V procese s Kočnerom pripustili správy z Threemy ako dôkaz

Obhajca Markízy Daniel Lipšic navrhol čítať komunikáciu z Threemy. Súd jeho žiadosti vyhovel a prepisy komunikácie Mariana Kočnera sa tak zaradili do zoznamu dôkazov. Krátko predtým žiadal obžalovaný Marian Kočner, aby súd vypočul aj jeho dcéru. Má dokázať to, že bývalý novinár a niekdajší šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth klame. Ten svedčí proti Kočnerovi v niekoľkých prípadoch, medzi nimi aj v prípade falšovania zmeniek či vraždy Jána Kuciaka.

Brusel schválil Londýnu odklad brexitu

Členské štáty Európskej únie schválili v pondelok odklad odchodu Británie z Únie do 31. januára 2020. Spojené kráľovstvo však môže vystúpiť z únie aj skôr. Informoval o tom na Twitteri predseda Európskej rady Donald Tusk s tým, že toto rozhodnutie bude Londýnu oficiálne oznámené listom. Rozhodnutie 27 členských štátov Únie o flexibilnom termíne brexitu prišlo v deň, keď sa britský premiér Boris Johnson, ktorý Európsku úniu o odklad požiadal, chystá poslancom Dolnej snemovne parlamentu predložiť návrh, aby sa predčasné voľby v Británii konali 12. decembra. Za návrh B. Johnsona však musia hlasovať v pondelok večer dve tretiny poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu.



Nový model Volkswagenu v Bratislave? Mal by ním byť Passat

Ako informoval portál Automobilwoche v hre o výrobu nového modelu Passatu je aj Slovensko. Naznačili to zdroje blízke spoločnosti po tom, ako skupina kvôli medzinárodnej kritike politických a vojenských krokov Turecka v Sýrii pozastavila rozhodovací proces o umiestnení novej fabriky v krajine. Nový stredne veľký Passat by tak mohol byť modelom, na ktorého pridelenie slovenský závod čaká. Ako ďalej uviedli zdroje Automobilwoche, spoločnosť Volkswagen sa už dokonca mala rozhodnúť aj o presune časti výroby SUV modelu Škoda Karoq do Bratislavy. Na tento účel zvažovala práve nový závod v Turecku.



Poslanci schválili záchranársku uličku na diaľnici a koniec kolobežkám na chodníkoch

Pokuty za používania prístrojov za volantom sa zdvojnásobia. Povolené ostane telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však bude držanie mobilu v ruke. Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok schválili novelu zákona o cestnej premávke. Cyklisti budú mať povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi, a to na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou bude aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.

Virgin Galactiv štartuje na burze

Na burze v New Yorku sa v pondelok začalo obchodovanie s akciami spoločnosti Virgin Galactic, ktorá má ambíciu dobývať vesmír. Firma založená britským miliardárom Richardom Bransonom chce ponúkať komerčné lety do vesmíru. Firma má už rezervácie od viac ako 600 zákazníkov zo 60 krajín sveta, čo predstavuje zhruba 80 miliónov dolárov v prijatých zálohách a viac ako 120 miliónov dolárov potenciálnych tržieb.

Stopka pre prieskumy

Zákaz zverejňovať výsledky prieskumov sa predĺži zo 14 dní na 50 dní pred voľbami. Poslanci v pondelok odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.