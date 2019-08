Kočnerova Threema vyplavila aj styky s Bugárom

15.08.2019, 09:57 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

„Béla neni cocot. Nechal zadné vrátka. Veď som do neho aj nahučal,“ písal Marian Kočner 13. marca 2018 Alene Zsuzsovej cez aplikáciu Threema. Zverejnená komunikácia ukazuje, že stretnutie Bélu Bugára a Mariana Kočnera na Maldivách sa neobmedzilo len na pozdrav.

Stretnutie predsedu Mosta-Hídu Bélu Bugára s Marianom Kočnerom z mafiánskych zoznamov na Maldivách v marci 2018 nebolo len o jednom krátkom pozdrave, ukazujú prepisy správ z telefónu M. Kočnera, ktoré zverejnil portál Aktuality.sk.

M. Kočner sa o svojich stretnutiach a kontaktoch s B. Bugárom chválil cez aplikáciu Threema Alene Zsuzsovej, ktorá je obvinená z účasti na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a figuruje aj v ďalších prípadoch vrážd. V prípade vraždy J. Kuciaka je obvinený aj M. Kočner.

„U Maďarov je veľmi zlá situácia. Béla to neudrží. Samozrejme, tým, že odídu z vlády, sa navždy pochovajú,“ písal M. Kočner A. Zsuzsovej 4. marca 2018, teda pár dní po vražde. Podľa oficiálnej verzie od Mosta-Hídu bol Bugár na Maldivách na dovolenke pri príležitosti okrúhleho výročia, M. Kočner však v správach hovorí aj o tom, že tam mal byť údajný mecenáš Mosta-Hídu Štefan Czucz.

Keď sa stretnutie B. Bugára s M. Kočnerom na Maldivách prevalilo, predseda Mosta-Hídu odkázal, že išlo len o náhodné stretnutie a že sa len pozdravili. Zo správ M. Kočnera však vyplýva, že spolu minimálne raz komunikovali aj dlhšie.

„Béla je OK, len tá jeho grupa je nejednotná. Béla neni cocot. Nechal zadné vrátka. Veď som do neho aj nahučal,“ písal M. Kočner. V tom čase prebiehali na Slovensku mohutné protivládne protesty a zo správ M. Kočnera vyplýva, že s B. Bugárom sa rozprával aj o udržaní vládnej koalície. To sa napokon za cenu odchodu Roberta Fica z postu premiéra aj podarilo.

„Marian Kočner si počas našej dovolenky raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma. Žiadne poobedňajšie sedenie sa nekonalo,“ reagoval B. Bugár pre Denník N.