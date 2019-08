Kočnerove známosti: Mal písať Zsuzsovej o stretnutiach s Ficom a vplyve na Kaliňáka

14.08.2019, 18:41 | tba | © 2019 News and Media Holding

Marian Kočner sa mal po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej stretávať s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Registrácia Kočnerovej politickej strany zasa mala byť témou telefonických rozhovorov medzi ním a vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Komunikáciu, ktorá mala byť v Kočnerovom mobile zverejnil Denník N.

Komunikácia obsahuje viac ako 600 strán z obdobia od septembra 2017 až mája 2018. Údajný telefonát s Kaliňákom sa týkal Kočnerovho pokusu vstúpiť do politiky a založiť stranu Cieľ. „Nebyť Kaliho, tak nám to v utorok zamietnu a sme fpi.. Si vieš predstaviť tú hanbu? Porád by som sa na to vyj…“ písal podľa Denníka N Kočner Zsuzsovej ohľadom odovzdania podpisov na registráciu jeho novej strany. Ministerstvo vnútra nakoniec Kočnerovu stranu nezaregistrovalo.

Podľa komunikácie sa Kočner mal stretávať aj s vtedajším predsedom vlády R. Ficom. Prezýval ho v komunikácii hranol. Kočner písal v komunikácii Zsuzsovej, že sa bojí konca Ficovej vlády. „Dopi… bojím sa, že to Hranol neustojí,“ písal Kočner dva dni po tom, ako médiá zverejnili informáciu o vražde J. Kuciaka.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Obvinených je zatiaľ päť osôb. A. Zsuzsová, T. Szabó, M. Marček, Z. Andruskó a M. Kočner sú vo väzbe.