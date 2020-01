Kolaps dopravy v BBSK poukazuje na zvrátenosť dopravy „zadarmo“

25.01.2020, 16:30 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Spor o financovanie autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji sa vyostril na hranu. Až tak, že sa autobusová doprava stopla. V konflikte medzi SAD Zvolen a Banskobystrickou župou sa hemžia súdne spory, vydieranie cez rukojemníkov, teda cestujúcich, zvolávanie bezpečnostnej rady či Kotlebovské nášľapné míny. Na pozadí sú najmä nesystémové kroky štátu vo verejnej doprave.

Niektorí politici nás dlhodobo presviedčajú o tom, že verejná doprava je zadarmo. Prípadne má byť regulovaná, čiže lacná, čo platí v prípade autobusovej dopravy. Každý človek so sedliackym rozumom vie, že to tak nie je.

Niekto musí zaplatiť benzín, drahších šoférov či modernejšie autobusy. Zvyčajne je to štát či pološtátna firma, ktorú dotuje zase len štát z našich daní. Časť verejnej dopravy platí aj mesto či samosprávny kraj, najmä tú prímestskú.

V rámci decentralizácie verejnej správy to tak je. Problém je v tom, že peňazí na dotovanie lacných prímestských spojov nie je dosť, lebo štát im pri decentralizácii služieb vo verejnom záujme s povinnosťami neprehodil aj dostatok financií.

Preto kraje tlačia na dopravcov, aby jazdili efektívnejšie a lacnejšie. Oni zase oprávnene tvrdia, že to nevedia alebo nechcú urobiť, lebo majú stúpajúce náklady na platy šoférov (môžu sa poďakovať strane Smer za vysokú minimálnu mzdu a vyššie príplatky za prácu cez víkendy a v noci), ale aj na modernizáciu vozového parku.

V Banskej Bystrici sa stretlo viacero problémov, ktoré trápia verejnú autobusovú dopravu na celom Slovensku, naraz. Je to biznis, ktorý sa musí dotovať z verejných zdrojov.

Preto skôr pravicový župan Ján Lunter tlačí na väčšiu transparentnosť v doprave, aby vedel kam posiela verejné peniaze. Na druhej strane stoja majitelia pološtátnych SADiek, ktorí chcú robiť biznis „po starom“ a nové móresy župana ich vyrušujú.

Stopnutím autobusových liniek sa vyhrážali už na konci roku 2018, kedy o tom písal aj TREND.

Lunter nie je Kotleba

Šéf banskobystrického kraja Ján Lunter je z iného cesta ako jeho predchodca Marian Kotleba. So šéfmi pološtátneho autobusového dopravcu SAD Zvolen si rozumel lepšie. Aj preto im pred koncom svojho funkčného obdobia v roku 2017 odklepol, pravdepodobne nezákonne, dodatok k zmluve na ďalších päť rokov. Samozrejme, bez transparentného tendra, hoci ho nariaďuje EÚ už od roku 2009.

To sa nepáčilo novému županovi, ktorý chcel pri verejnom obstarávaní dopravy väčšiu transparentnosť a súťaž. Najal si dobrých a drahých právnikov a chcel zmluvu vypovedať prípadne ju korigovať. Tiež chcel dotlačiť autobusárov zo SAD Zvolen a SAD Lučenec, aby jazdili efektívnejšie a lacnejšie. Im sa to nepáčilo. Mali platný dodatok k zmluve a nechceli nič meniť. Tvrdili, že jednorazové predlžovanie zmlúv o najviac 50 percent pripúšťa aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady.

BBSK vtedy tvrdil, že predĺženie zmlúv bez súťaže je síce povolené, ale len v špecifických prípadoch: ak sa dopravca zaviaže na významnú investíciu do skvalitnenie dopravy. To sa vraj nestalo. SADky tvrdia, že vymenili skoro celý vozový park, čo je významná investícia.

Ťahanie po súdoch

Odvtedy sa vzťah SADiek a kraja zjavne nezlepšil a ťahajú sa po súdoch. J. Lunter zmluvu napadol na súde a na prvom stupni vyhral s tým, že dodatok k pôvodným zmluvám je neplatný.

Lunter tiež chcel SADky donútiť podpísať kratšie zmluvy na dva roky. Ani to sa mu nepodarilo. Medzitým kraj pripravoval na verejnú súťaž. Už na konci 2018 župa testovala či dokáže zohnať náhradného autobusového prepravcu. Nedokázala to. Podľa informácií TRENDU z dopravného biznisu žiadny prepravca na Slovensku, ale ani v strednej Európe, nepôjde do tendra narýchlo s tým, že by dostal len dvojročnú dočasnú zmluvu.

Všetci chcú dlhodobé zmluvy, ktoré im zabezpečia investície do novších a drahších autobusov. Ak by to spravili, museli by nakúpiť stovky nových autobusov, ktoré sa odpisujú 12 rokov. Ak by nedostali dlhšiu zmluvu, nevedeli by čo s nakúpenými strojmi robiť.

Dotované lístky

Banskobystrický kraj je veľký, členitý a má veľa roztrúsených sídel a dedín. Aj preto ľudia viac využívajú autá či vlaky „zadarmo“ ako autobusy, ktoré nejazdia všade a stále. Vypadávajú tak cestujúci aj najazdené kilometre, čo znižuje tržby aj zisky. Napríkald SAD Zvolen podľa FinStat.sk klesli v roku 2018 tržby o 26 percent a zisk o šesť percent.

Lístky sú navyše lacnejšie, ako by reálne mali stáť. Ich cena je regulovaná a žiadny politik si nevezme na plecia to, že by sa ich cena zvýšila.

Verejná autobusová doprava sa preto musí dotovať. Robí to kraj a nejde o malé peniaze. Len v minulom roku minul na dotácie 30 miliónov eur, čo je 16 percent jeho rozpočtu. Za päť rokov ide o stovky miliónov eur.

Aj preto župa tvrdí, že má právo kontroly toho, na čo jej peniaze dopravcovia míňajú. V minulosti hovorila, že od dopravcov nemohla získať reálne overiteľné informácie o stave tržieb či odjazdených kilometroch.

Autobusári na verejnej doprave tiež míňajú, a preto chcú od župy, aby im platila dotácie podľa starej zmluvy, ktorú kraj napadol na súde. Kraj síce SADkám platí formou zálohových platieb, ale stále sa sporia o ich výšku.

SADky tvrdia, že kraj platí menej. To že stopli verejnú dopravu sa im však môže vypomstiť. Kraj už avizoval, že na nich podá trestné oznámenie a zhorší im to aj postavenie a reputáciu v budúcom tendri.

Rukojemníci štátu

Zatiaľ sú v tomto spore rukojemníkom cestujúci, ktorí sa nebudú vedieť dostať do práce či k rodine. Štát sa na to prizerá a premiér Peter Pellegrini, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, škodoradostne odkazuje J. Lunterovi, že je neschopný riešiť spory. Ak by mal J. Lunter iné politické tričko, zrejme by bol ochotnejší pomôcť.

Neschopný postarať sa o dotované lacné cestovanie je však najmä štát, ktorý túto situáciu spôsobil či už nesystémovými vlakmi „zadarmo“ a zvyšovaním mzdových nákladov SADkám.