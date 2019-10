Odliv mozgov sa znižuje. Omrzelo Slovákov zahraničie?

04.10.2019, 11:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Medzi pálčivé problémy Slovenska patrí v posledných rokoch okrem iného aj odliv pracovnej sily a študujúcich ľudí do zahraničia. Podľa posledných štatistík sa však v prvom menovanom prípade situácia výrazne zlepšuje. Prečo sa našinci vracajú domov?

Ešte pred dvoma rokmi vypracoval Inštitút finančnej politiky (IFP) analýzu, podľa ktorej odišlo za hranice od roku 2002 približne 300-tisíc ľudí. Viac ako polovica z nich bola vo veku do 30 rokov. Približne polovica našincov, ktorí zo Slovenska odišli na začiatku nového tisícročia do roku 2012, sa vrátila do roku 2015. Inštitút čerpal údaje z centrálneho registra poistencov.

Najväčšie straty ľudského kapitálu stráca štát v podobe vysokoškolsky vzdelaných ľudí, podľa IFP odchádza za hranice približne každý desiaty študent hneď po ukončení vysokej školy. Väčšinu z nich tvoria absolventi lekárskych a technických fakúlt.

„Ročne ukončí štúdium 20-tisíc interných absolventov druhého stupňa na Slovensku. Podľa údajov za roky 2010 až 2013, 12 až 14 percent absolventov odíde za hranice po skončení vysokej školy. Za jeden rok tak odišli verejné investície do vysokoškolského vzdelania v objeme 44,8 milióna eur,“ vypočítalo IFP.

Top 5 fakúlt s najvyšším odlivom mozgov (2010 až 2013)

