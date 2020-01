Koľko peňazí chcete na dobrú starobu a čo budete vtedy robiť

18.01.2020, 17:00 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Predstavy Slovákov o dobrom dôchodku sa výrazne líšia. Jedni sa chcú venovať vnúčatám a rodine, iní svojim záľubám, starať sa o dom či záhradku, ďalší zase cestovať a spoznávať svet. Existuje veľa spôsobov, portál New Retirement ponúka 120 rôznych možností, ako stráviť jeseň života.

Na to, aby mali dôchodok na úrovni a podľa vlastných predstáv, Slováci uviedli, aký by chceli mať ideálny minimálny dôchodkový príjem, ktorý by im umožnil takú starobu, akú by chceli.

Podľa výsledkov prieskumu agentúry Focus, ktorá sa pýtala výhradne ekonomicky aktívnych ľudí, takmer dve tretiny Slovákov majú predstavu o ideálnom dôchodku viac ako 900 eur. Z toho 39 percent by chcelo dôchodok vo výške 900 až 1 300 eur, jedna štvrtina budúcich dôchodcov by si predstavovala ideálny dôchodok vyšší ako 1 300 eur.

Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať súčasní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám. Súčasný slovenský systém totiž výšku takýchto dôchodkov neumožňuje.

K téme životného štýlu dôchodcov pripravil portál Quartz tiež sériu článkov. Tie vysvetľujú, ako priemysel zameraný na seniorov v súčasnosti rýchlo rastie, výrazne ho ovplyvňuje životný štýl mileniálov a zároveň dochádza k zmene toho, ako vnímame samotnú kultúru starnutia. Rozoberá napríklad, ako nákladný je komfortný život na dôchodku.

My Money

Britský web BBC prišiel so zaujímavou výzvou pre čitateľov – žiada ľudí, aby denníkovou formou rozpísali, kde a koľko peňazí minú za jeden týždeň. Séria článkov s názvom My Money má okrem iného priniesť ľuďom tipy na šetrenie a zároveň im pomôcť uvedomiť si, na aké veci ide väčšina ich výdavkov.

Prihlásila sa napríklad 32-ročná Chelsea, ktorá žije v Los Angeles. Pracuje na plastickej chirurgii v Beverly Hills a predstavila sa ako milovníčka zvierat, turistiky a nových trendov v oblasti zdravia a krásy, čo z jej poznámok, kde píše o meditáciách, chia semiačkach, vegetariánstve či bio ovocí, rýchlo pochopíte.

Ak sa to spočíta, za jeden týždeň minula 1 453,57 dolára (1 303,74 eura), vrátane jedla či študentskej pôžičky. Hodnotí, že s týmto číslom

