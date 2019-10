Koľko stojí výchova hokejového šampióna?

29.10.2019, 18:00 | Michal Plško | © 2019 News and Media Holding

Azda každý rodič by chcel, aby jeho dieťa bolo úspešné. Poniektorí chcú zo svojich detí vychovať úspešných hokejistov, ktorí by po vzore Zdena Cháru či Tomáša Tatara úspešne reprezentovali Slovensko. Suma, ktorú musia investovať, však často prevyšuje finančné možnosti rodinného rozpočtu a len niektorým sa vráti naspäť.

Hokej na Slovensku vždy patril medzi najpopulárnejšie športy. Aj keď najväčší „boom“ už utíchol a zlatá generácia hokejistov je na športovom dôchodku, núdzu o hráčov nemáme. Deti to k hokeju stále ťahá.

Svedčí o tom aj to, že v kategórii „prípravka“ je v Slovenskom zväze ľadového hokeja oficiálne zaregistrovaných takmer dvetisíc hráčov. Do akej miery sa však investícia do hokejovej kariéry dieťaťa dá považovať za výhodnú?

Výstroj, turnaje a zlomené hokejky

Nie je tajomstvom, že rodičia, ktorí chcú, aby sa ich dieťa venovalo hokeju naplno, musia siahnuť hlbšie do vrecka. Nejde však o astronomické sumy. Podľa informácií, ktoré TRENDU poskytol zdroj z prostredia HK Dukla Trenčín, ročný poplatok za členstvo v lepšom slovenskom klube sa pohybuje v priemere na úrovni

