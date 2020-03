Kollár by mohol dostať dopravu aj obranu. Na nájomných bytoch trvá

03.03.2020, 14:43 | TASR

Hnutie Sme rodina by mohlo v novej vláde obsadiť ministerstvá obrany, dopravy a post vicepremiéra. Na ministra obrany by nominovalo Milana Krajniaka, rezortu dopravy by mohol šéfovať Štefan Holý. Meno prípadného vicepremiéra líder hnutia Boris Kollár nekonkretizoval.