Kollár: Za dôchodkový strop hlasujeme. Názory ekonómov ma nezaujímajú

30.12.2018, 16:17 | TASR

Opozičné hnutie Sme rodina sa nepozerá na to, kto zákon predkladá, ale čo predkladá. A ak je dobrý, podporí ho. Zdôraznil to líder Sme rodina Boris Kollár, ktorého poslanci podporujú zámer zastropovať vek odchodu do dôchodku od koaličného Smeru-SD.

„My napríklad hlasujeme aj za návrhy ĽSNS, hlasujeme aj za koaličné návrhy. Keď vidíme, že zákon je dobrý, podporíme ho, ak je to hlúposť, kričíme. Ja si neviem predstaviť, že by mal niekto stáť pri výrobnej linke do 70. Je rozdiel 65-ročný dôchodca vo Švajčiarsku a 65-ročný dôchodca na Slovensku. Tí ľudia na Slovensku sú zodratí, zle platení, so zlou zdravotnou starostlivosťou. Som presvedčený, že 65-ročný muž zo Švajčiarska je na tom ako 58-ročný na Slovensku.“

Argumenty ekonómov, že po prijatí tohto návrhu na dôchodcov nebude mať kto robiť a ich dôchodky budú nižšie, lídra Sme rodina nezaujímajú. „Štát musí konečne začať robiť zodpovednú rodinnú politiku. Treba podporiť rodiny tak, aby stúpla demografická krivka. Musíme začať stavať byty pre mladé rodiny. Toto je cesta, žiadna iná nie je mysliteľná. Ak nás na základe toho nazvú ľavičiarmi, potom sa k tomu hrdo hlásim,“ odkázal.

Predstavitelia SaS sa nechali počuť, že sú nemilo prekvapení, že opozičné strany OĽaNO a Sme rodina sa v tejto otázke spojili so Smerom-SD, ktorý túto tému vytiahol, aby vyvolal na politickej scéne konflikt, nalákal občanov na neexistujúce sociálne istoty a prekryl tým svoje kriminálne kauzy. Súhlasí len s tým, aká je motivácia Smeru-SD predkladať tento návrh.

„Chcem zdôrazniť, že my takéto návrhy zákonov podporiť chceme a nepotrebujeme prekrývať žiadne kauzy, ako napríklad Smer-SD, ktorý s takýmito zákonmi príde len vtedy, keď musí, aby prekryl kauzy či pokles percent. Títo štandardní politici kašľú na ľudí, oni nechcú, ale musia, my nemusíme, ale chceme,“ povedal s tým, že keby rozmýšľal ako Richard Sulík, bol by v SaS. „Mňa nikto nebude poučovať a mentorovať, ani Sulík,“ zdôraznil.

B. Kollár si nemyslí, že je riziko dať dôchodkový strop do ústavy. „Som presvedčený, že keby to bola nejaká katastrofa, politici to zrušia alebo upravia. Aj na dlhovej brzde sa dohodli, a to ústavným zákonom,“ dodal.