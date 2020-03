Kto bude minister vnútra, financií a zdravotníctva? Ako by mohla vyzerať nová vláda

04.03.2020, 07:00 | Vladimír Maťo | Tomáš Nejedlý | Zoltán Rácz | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Pár dní po voľbách sa naplno rozbehli špekulácie o tom, ako si víťazné strany rozdelia ministerstvá. Stranícki lídri sú zatiaľ opatrní, nahlas svoje požiadavky nadiktoval len líder Sme rodina Boris Kollár. Chce ministerstvá dopravy, obrany a post vicepremiéra pre informatizáciu. Ostatní možní členovia koalície zatiaľ vyčkávajú. TREND sa pozrel na to, kto by mohol na ministerské stoličky v najbližšom období zasadnúť.

V stredu doobeda oficiálne poverí prezidentka Zuzana Čaputová lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby začal pracovať na zostavení vlády. Ten si už na začiatku stanovil prioritu - získať v parlamente ústavnú väčšinu, teda viac ako 90 poslancov.

To sa mu môže podariť len vtedy, ak presvedčí ešte ďalších troch koaličných partnerov. Ide o strany Sme rodina, SaS a Za ľudí. Hoci rokovania o obsadzovaní pozícií sa ešte ani poriadne nezačali, každý z rezortov už má svojich favoritov.

TREND sa pozrel na to, v akom stave sú rozhovory o jednotlivých postoch a kto by približne mohol na ministerské stoličky v najbližšom období zasadnúť.

Ministerstvo vnútra – Gábor Grendel / Jaroslav Naď / Lukáš Kyselica (všetci OĽaNO)

Jeden z najdôležitejších postov vo vláde bude chcieť bez akýchkoľvek pochybností obsadiť víťazné OĽaNO. V strane majú hneď troch kandidátov, ktorí by mohli na ministerskú stoličku zasadnúť.

Lukáš Kyselica je bývalý policajný vyšetrovateľ, ktorý bol od vzniku vyšetrovacieho tímu Gorila jeho členom a neskôr ho aj viedol. Z polície odišiel len pred pol rokom, a tak má veľmi dobrý prehľad o tom, ako to v nej vyzerá. Jeho nevýhodou však je, že nemá žiadne politické skúsenosti.

Zdroj: TASR

Gábor Grendel bol dlho blízkym človekom exministra vnútra Daniela Lipšica. Od roku 2010 pracoval ako jeho hovorca, neskôr s ním fungoval v strane NOVA. Keďže D. Lipšic vylúčil špekulácie o tom, že by mohol zasadnúť na ministerskú stoličku, úvahy smerujú aj ku G. Grendelovi.

Do úvahy za istých okolností prichádza aj Jaroslav Naď, bezpečnostný analytik, ktorý by však sám seba radšej videl na ministerstve obrany. Keďže inklinuje k silovým rezortom, mohol by sa uchádzať aj o ministerstvo vnútra. Akékoľvek úvahy na túto tému, podobne, ako ďalší oslovení predstavitelia OĽaNO, však zatiaľ odmieta.

Ministerstvo financií – Eduard Heger (OĽaNO)

Záujem o tento rezort má aj Richard Sulík na čele SaS. Nárok odvodzuje z toho, že dvaja silnejší potenciálni koaliční partneri už verejne označili svoje prvé voľby z balíka postov. Po premiérskej funkcii pre Igora Matoviča a predsedovi parlamentu pre Borisa Kollára by teda chcel z ostávajúcich postov vyberať ako tretí. I. Matovič naďalej trvá na tom, že ministerstvo financií podľa doterajších ústavných tradícií patrí premiérskej strane.

Expertom OĽaNO na financie je Eduard Heger.

