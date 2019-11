Koniec Glváča a starého Polusu. Najdôležitejšie správy dňa

07.11.2019, 18:30 | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Podpredseda Smeru Martin Glváč oznámil vo štvrtok svoj koniec na pozícii podpredsedu parlamentu. O svojom rozhodnutí informoval vo štvrtok prostredníctvom vyhlásenia pre médiá. Podľa svojich slov tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila.

M. Glváč zároveň vyzval Bélu Bugára, aby aj on odišiel zo stoličky podpredsedu parlamentu. „Preto očakávam, že aj on sám sa vzdá funkcie podpredsedu NR SR, lebo práve predseda Mostu-Híd sa po vražde s Kočnerom stretol a diskutoval. Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal, lebo v prípade, že v Národnej rade SR sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub SMER-SD takýto návrh podporí,“ napísal v statuse.

Slovenský dizajnér a konštruktér Štefan Klein zožal so svojim projektom lietajúceho auta na veľtrhu v čínskom Šanghaji úspech. Na čínskej pôde viedol rokovanie s investorom, ktorý spravuje miliardové fondy. O jeho technológiu sa zaujímali aj veľké čínske banky či tamojšia armáda. Je tak blízko k získaniu veľkej investície, ktorá by pomohla k sériovej výrobe vozidiel. Slovenská firma do Číny priviezla prototyp, ktorý už absolvoval prvé letové skúšky.

Komisia upozornila, že po vlaňajšom náraste o štyri percentá sa rast reálneho HDP v tomto roku výrazne spomalí na 2,7 percenta a na podobnej úrovni zostane aj v najbližších dvoch rokoch. V dôsledku výrazného rastu miezd a rekordne nízkej nezamestnanosti bude súkromná spotreba aj naďalej významným zdrojom rastu HDP. Očakáva sa, že slabší dopyt zo strany kľúčových obchodných partnerov v Európskej únii si vyberie daň na poklese vývozu, najmä v roku 2019, a rast investícií by sa po menšom náraste v prvej polovici roku 2019 mal znormalizovať.

Nákupné centrum Polus City Center oficiálne vo štvrtok ukončilo proces premeny na Vivo! Bratislava. Vzniklo dovedna 35 nových obchodov, 10 existujúcich prevádzok zrenovovali a novinkou je aj farmárska tržnica. Medzi novými kľúčovými nájomcami je aj supermarket Lidl a módna sieť LPP. Vivo! Bratislava teraz ponúka 170 obchodov na nájomnej ploche 36-tisíc metrov štvorcových. Patria k nim pobočky Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay a Teta, Sportisimo, I-Stores či Biopark.

Čína a Spojené štáty sa dohodli, že budú clá zavedené v rámci obchodnej vojny postupne rušiť v závislosti na pokroku vo vzájomných rokovaniach. Oznámil to hovorca čínskeho ministerstva pre obchod. Pre rušenie ciel ale neposkytol žiaden harmonogram. Zrušenie časti ciel na oboch stranách je podľa dôležitou podmienkou na dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou.