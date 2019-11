Konštruktívna kritika nad zlato. Ako ju správne dávať a prijímať

24.11.2019, 07:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Ak dokážete podať kritiku konštruktívne, dokážete ňou posunúť seba aj toho druhého. Veľakrát si však myslíme, že sme vec dostatočne a empaticky vyargumentovali a nerozumieme, prečo sa kolega alebo podriadený ticho mračí. TREND sa pýtal koučov a HR špecialistov, ako to urobiť čo najefektívnejšie.

Technika SBI

Matúš Jarečný, tréner zo Suvko Coaching odporúča techniku SBI - situation (situácia), behavior (správanie), impact (dopad). V prvom rade máme človeku povedať, o čom vlastne ideme hovoriť, aby sa vedel aj on sám zorientovať. Môže to vyzerať napríklad takto: „Andrej, chcela by som s tebou hovoriť o včerajšom vstupe o dvanástej pre regionálnu televíziu.“

Potom príde to najpodstatnejšie a síce podanie hlavného problému čo najobjektívnejšie. „Je dôležité hovoriť len o tom, čo sme sami postrehli, ako sme vnímali prácu daného človeka. Taktiež, opíšeme len to správanie, ku ktorému sa chceme vyjadriť podrobnejšie,“ hovorí M. Jarečný.

Rozhovor môže pokračovať:

