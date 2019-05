Kontajnery pod zemou sú drahšie, ale úspornejšie

15.04.2019, 11:52 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

V posledných rokoch sa v mestách začali objavovať nové typy kontajnerov na komunálny aj separovaný odpad. Sú úplne alebo čiastočne pod zemou. Mestá chcú novými smetiakmi usporiť na zvoze odpadu.

Úsporné, estetické, efektívne, hygienické aj bezpečné. Takými vlastnosťami zvyčajne opisujú nové polopodzemné či podzemné kontajnery firmy, ktoré ich ponúkajú mestám a obciam. Vedia, že nové smetiaky sú drahšie a keby sa rozšírili, dalo by sa na nich zarobiť. Navyše k nim vedia pribaliť mestám aj špeciálne odpadové autá.

Samosprávy tiež tvrdia, že budovanie polopodzemných kontajnerovísk sa im napriek väčšej vstupnej investícii oplatí. Návratnosť vložených peňazí do modernejších smetných nádob rátajú na roky.

Viac odpadu, menej zvozu

Podzemné a polopodzemné kontajnery majú nesporne niekoľko výhod. V prvom rade sú objemovo asi päťnásobne väčšie ako klasické smetiaky. Kým klasická nádoba na odpad má kapacitu 1 100 litrov, do polozapusteného kontajnera sa zmestí až 5 000 litrov odpadu.

Keďže sa do nich zmestí viac odpadu, mala by byť nižšia aj frekvencia jeho vývozu. Náklady na zvoz, ktoré sú najdrahšou časťou procesu správy odpadu, by tak mali klesnúť

„Skúsenosť z Nitry hovorí, že ide minimálne o 30 percent nákladov na zvoz,“ tvrdí Andrea Basilová, hovorkyňa firmy Sensoneo. Táto spoločnosť spolupracuje s Nitrou pri monitorovaní plnosti kontajnerov prostredníctom špeciálneho čipu. Ten hlási odpadovej firme, kedy je kontajner naozaj plný.

