Kontroverzný návrh zákona: V Rusku chcú legitimizovať inváziu do Československa

02.06.2019, 13:44 | TASR

Účastníci okrúhleho stola, ktorý v Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov, schválili vyhlásenie s výzvou k poslancom Štátnej dumy. Apelujú v ňom na poslancov, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste roku 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy.

Ako sa uvádza v tlačovej správe zverejnenej na webovej stránke Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF), na diskusii sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí, medzi nimi bolo aj 40 „bojových veteránov“ - účastníkov udalostí z roku 1968.

Okrúhly stôl sa konal z iniciatívy poslanca Jurija Sineľščikova a zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých parlamentných frakcií, členovia branného výboru, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a viacerých spoločenských organizácií.

J. Sineľščikov vo svojom vystúpení uviedol, že účastníci operácie Dunaj, invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, konali v súlade so zákonom. Podľa neho to „boli svedomití bojovníci, ktorí úprimne slúžili svojej vlasti a záujmom krajín Varšavskej zmluvy“.

Komunistický poslanec ďalej poznamenal, že „vstup sovietskych vojsk bol odpoveďou na žiadosť väčšiny členov predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a viacerých členov československej vlády“ adresovanú Sovietskemu zväzu, aby „im poskytol vojenskú pomoc v boji proti kontrarevolučným silám.“

J. Sineľščikov, priamy účastník operácie Dunaj, pripomenul, že v Štátnej dume je návrh zákona, ktorý má uznať účastníkov vojensko-strategickej operácie Dunaj za veteránov vojenských operácií a poskytnúť im sociálne výhody v súlade s federálnym zákonom o veteránoch.

Skoré prijatie navrhovaného zákona vo svojich vystúpeniach v rámci okrúhleho stola podporili aj prvý podpredseda branného výboru Štátnej dumy Alexandr Šerin z frakcie Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) a člen výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii Nikolaj Ryžak z frakcie Spravodlivé Rusko.