Koronavírus prekonal aj Trumpa. Stáva sa čiernou labuťou na akciových trhoch

05.03.2020, 14:30 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Kornavírus šíriaci sa z Číny môže byť povestnou čiernou labuťou pre svetovú ekonomiku. Ponukový šok môže vystriedať pokles dopytu po tovaroch, keď budú tisícky či milióny ľudí v karanténe.

Keď sa Donald Trump minulý rok snažil dotlačiť americkú centrálnu banku (Fed) do znižovania úrokov, trvalo mu to mesiace. Koronavírus šíriaci sa po Európe, ale už aj v USA, dokázal zraziť úroky už za pár týždňov. Obavy z dopadov vírusu na spomalenie ekonomiky je väčší ako sa predpokladalo. A akciové trhy sú vystrašené a rozkolísane dohromady.

Fed v utorok znížil úrokové sadzby o pol percentuálneho bodu do pásma 1 až 1,25 percenta. Bolo to nečakané rozhodnutie medzi svojimi pravidelnými stretnutiami, čo je výnimočná situácia. Naposledy to urobil v roku 2008, keď zúrila finančná kríza a skrachovala banka Lehman Brothers.

Investori na tento krok reagovali panicky a začali vypredávať akcie, hoci nižšie sadzby by ich mali posilňovať. Index Dow Jones klesol spočiatku o 2,9 percenta a S&P 500 o 2,8 percenta. Už na druhý deň sa akciové indexy mierne spamätali z paniky a začali opäť stúpať.

Utišujúci liek

Analytici tvrdia, že tento krok Fedu bol správny na utlmenie strachu zo spomalenia ekonomiky. Nebude to stačiť, ak sa situácia okolo šírenia vírusu zhorší. Navyše viac lacných peňazí v ekonomike bude mať aj bočné efekty.

„Trhy takto dostávajú do žíl „koňskú dávku“ finančnej podpory, ktorá by mala utíšiť terajšie panické stavy zo šírenia koronavírusovej nákazy,“ hodnotí situáciu Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Czech Fund.

Analytici pripomínajú, že v priebehu posledných desiatich dní trhy klesli takmer o 15 percent. To bolo dosť na to, aby centrálne banky prepadli panike. „Teraz zvádzajú boj s časom, aby sa šíriaca sa epidémia nezmenila na globálnu recesiu,“ varuje Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank.

Na trhoch teraz vládne výrazná volatilita, ale niektorí analytici si myslia, že v poklesoch to trhy „prepálili”. „V cenách majú zarátanú už aj globálnu recesiu, ktorá nemusí nastať,“ myslí si Ján Jursa, analytik Finaxu.

Čo bude nasledovať

Sú dva pohľady čo sa bude na finančných trhoch diať. Ten prvý je optimistický, spolieha sa na to, že centrálne banky sa správajú proaktívne a včas reagujú na riziko prepadu globálnej ekonomiky kvôli epidémii koronavírusu. Ten druhý pohľad je pesimistický a niektorí účastníci trhu môžu mimoriadny krok Fedu vnímať ako akt zúfalstva.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť