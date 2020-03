Koronavírus už škodí aj slovenskému cestovnému ruchu

03.03.2020, 15:51 | TASR

Negatívne dosahy situácie okolo koronavírusu začína pociťovať už aj slovenský cestovný ruch. V utorok to potvrdil prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) Marek Harbuľák. Priblížil, že už zaznamenali storná zájazdov, konferencií či kongresov.

M. Harbuľák poznamenal, že práve v utorok začal dostávať informácie o tom, že sa prvé dôsledky šírenia nákazy začínajú prejavovať aj na Slovensku. „Začínajú sa už aj u nás prejavovať storná nejakých väčších kongresov a konferencií,“ podotkol.

V niektorých prípadoch podľa jeho slov korporátna klientela obmedzila služobné cesty, veľké korporácie dávajú odporúčania pre zamestnancov zbytočne necestovať a neorganizovať mítingy. Zatiaľ je podľa neho predčasné hovoriť, ako sa to prejaví v číslach. Zatiaľ je to situácia, ktorá trvá dva-tri dni.

Taliani sa z pohľadu návštevy Slovenska podľa neho pohybujú na konci prvej desiatky krajín. Rušenie zájazdov z ich strany preto pre slovenský cestovný ruch nie je také citeľné ako napríklad v Českej republike. Súčasne to podľa neho nie sú typickí hostia na zimnú sezónu, ktorá ešte stále prebieha. Verí preto, že sa v najbližšom čase situácia dostane pod kontrolu a na nadchádzajúcu letnú sezónu to nebude mať veľký vplyv.

Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes priblížil, že v rámci predpredaja na letnú sezónu 2020, ktorý bol spustený koncom novembra a v decembri, sa čísla mohli porovnávať s predchádzajúcim rokom.

„V mesiaci február sme pocítili pokles záujmu o nákup tzv. first moment zájazdov. Samozrejme, bolo to spôsobené tým, že sa začalo viac hovoriť o víruse a nedá sa momentálne ani sa nebude dať nejako predpokladať vývoj, ktorým smerom bude tento vírus postupovať a či nejako ovplyvní letnú sezónu,“ skonštatoval. Zároveň je však presvedčený o tom, že do letnej sezóny sa situácia dostane pod kontrolu.