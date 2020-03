Koronavírus už valcuje taliansku ekonomiku. Ozveny pocíti aj Slovensko

09.03.2020, 17:45 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Prepad dopytu po tovaroch a službách kvôli vírusovej karanténe môže skresať rast HDP Talianska do mínusu. Nepriame dopady spomalenia tejto ekonomiky sa prejavia aj na Slovensku.

Prázdnejšie reštaurácie aj bary, rušenie rezervácii v turistických centrách, zrušené lety aj výstavy či konferencie. To je realita v severnom Taliansku, ktoré je najviac zasiahnuté epidémiou koronavírusu. Cez víkend tento najbohatší región Talianska dala vláda do karantény. Ide o skoro 10 miliónov ľudí, ktorí by nemali opustiť túto oblasť až do tretieho apríla. Opatrenie spustilo už aj vykupovanie zásob v obchodoch aj v lekárňach.

O panike hovoria aj statusy miestnych politikov v Taliansku. „Vystúpte z vlaku na ďalšej stanici, nelietajte do Bari ani Brindisi, otočte svoje autá a vystúpte z autobusu,“ napísal na Facebooku guvernér juhotalianského regiónu Puglia Michele Emiliano. Odkazoval tak ľuďom zo severu Talianska, aby sa nevracali na juh odkiaľ mnohí pochádzajú.

Burzy v šoku

Panika z rozšírenia koronavírusu sa už prejavuje aj na akciových burzách. Špekulovalo sa, že Milánska burza sa v pondelok vôbec neotvorí. Napokon sa otvorila. „Burza má obchodný plán, ktorý jej umožňuje fungovať aj v čase nukleárneho útoku,“ ubezpečoval obchodníkov Raffaele Jerusalmi, šéf milánskej burzy.

Akciám sa však na burzách od rána nedarilo. Euro Stoxx 50 po otvorení burzy klesol o 6,5 percenta. Obchodovanie na Wall Street tiež začalo s výraznými prepadmi akciových indexov. S&P 500 poklesol o sedem percent. Ešte horšie dopadla ropa, ktorej ceny sa prepadli o takmer 30 percent, potom čo sa začala cenová vojne medzi štátmi OPEC a Ruskom.

„Obchodníci očakávajú katastrofálny deň, naozajstný čierny pondelok,“ písal Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Czech fundu v komentári pred otvorením burzy. Čiernym pondelok sa nazýva významný prepad burzy na Wall Street v októbri 1987.

Dopad na ekonomiku

Taliansko má tretiu najväčšiu ekonomiku v eurozóne. Jej vyhliadky na rast sa postupujúcou epidémiou koronavírusu znižujú. Ekonómovia tvrdia, že prepad dopytu domácností po tovaroch a službách je ešte väčšie riziko pre ekonomiku ako zastavenie priemyselnej výroby.

Na Milánskej ulici Via Torino, kde zvyčajne býva veľa turistov,

