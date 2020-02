Koronavírus v Číne má už aj aplikáciu. Má zabrániť jeho šíreniu

13.02.2020, 17:15 | Ján Meľuch | © 2020 News and Media Holding

Aplikácia z dielne komunistického režimu v má za cieľ zabrániť šíreniu vírusu. Pre kritikov je to ale cesta, ako od občanov zozbierať ďalšie dáta. Čína už teraz svojich ľudí kontroluje takmer na každom kroku.

„Pozor, ste v ohrození koronavírusom. Nakazená osoba, s ktorou môžete prísť do kontaktu, sa nachádza vo vašej blízkosti.“ Takto nejako by mohlo vyzerať elektronické varovanie, ktoré by upozornilo na nebezpečenstvo nákazy.

Čínske úrady už stihli vyvinúť aplikáciu, ktorá dokáže varovať pred osobou s vírusom a zabrániť nakazeniu. Aplikácia s názvom Close Contact Detector potrebuje na svoj chod osobné údaje užívateľa. Môže ho tak varovať, aby v prípade nebezpečenstva šírenia vírusu v jeho okolí ostal doma.

Rúška na tvár a strach

Po prepuknutí koronavírusu sa Číňania snažili chrániť si svoje zdravie o čosi viac. Rúška na tvár sú síce vo veľkých čínskych mestách bežným javom, no po vypuknutí epidémie sa stali nevyhnutnou výbavou. Až natoľko, že sa stali nedostatkovým tovarom.

Čoho ale Čína nemá nedostatok, je strach zo šírenia nákazy. Aj preto sa režim rozhodol pre vývoj aplikácie, ktorá má ľudí chrániť.

Aplikácia po zaregistrovaní osobných údajov umožňuje online kontrolu ďalších troch spoluobčanov pomocou ich čísel občianskych preukazov. V prípade, že sa niekto z nich ocitol v blízkosti nakazených ľudí či v meste, ktoré je nákazou zasiahnuté, vydá odporúčanie, ako sa zachovať.

Podľa vývojárov je aplikácia určená najmä pre kolegov v práci, spolužiakov v triede či členov rodiny. Aplikácia Close Contact zhromažďuje a na jedno miesto dáva nielen údaje o členoch rodiny, ale aj spolupracovníkov, či dokonca pasažierov na palubách lietadiel, vlakov, lodí či iných dopravných prostriedkov.

Čínsky brat ťa stále vidí

Vláda v Pekingu vidí v aplikácii prínos pre spoločnosť. Ozývajú sa ale aj kritické hlasy, ktoré tvrdia, že je to len ďalší spôsob na sledovanie verejnosti. Strana chce mať úplnú kontrolu nad obyvateľstvom, jeho pohybom, činnosťami a podobne. Využíva na to viacero štátom vytvorených aplikácií.

Majú slúžiť na vzdelávanie, ktoré je ale prekrývané s posilňovaním kultu vládnúcej strany či prezidenta Si Ťin-pchinga. Na sledovanie slúžia státisíce kamier, ktoré sa nachádzajú takmer všade. Majú striehnuť na prehrešky obyvateľstva a pomocou systému rozpoznávania tváre ich triediť a prípadne aj nahlasovať príslušným úradom.

Polícia chce sledovať napríklad priestupky, akými sú napríklad prechod na červenú či nebezpečné správanie sa. Štát chce kontrolovať aj fajčenie či nadmerné pitie alkoholu. Za každý priestupok sa znižujú občanom body. Ak ich budú mať menej, nemusia byť pustení do rýchlovlakov, nedostanú prácu vo veľkých firmách či povýšenie, alebo im úrady zoberú domáce zvieratá.