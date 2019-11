Kotleba sa chystá na Harabinovu ponuku

11.11.2019, 17:52 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

V polovici októbra sa Marián Kotleba obrátil na svojho hlavného politického rivala Štefana Harabina s výzvou na spoločný postup do volieb. Jednoznačnú odpoveď do stanoveného termínu nedostal. Namiesto toho mu šéf strany Vlasť odkázal, že sa s ním rád stretne 14. novembra na spoločnom rokovaní. Predseda ĽSNS pripravuje odpoveď na poslednú chvíľu.

V prezidentských voľbách sa ukázalo, že M. Kotleba a Š. Harabin bojujú o rovnakého voliča a jeden pre druhého predstavujú najväčších konkurentov. Už v tom čase sa snažili navzájom presvedčiť, aby sa jeden vzdal kandidatúry v prospech druhého a neoberali sa o šance zvíťaziť. Nepodarilo sa.

Snahy o spoločný volebný postup pokračujú aj pred voľbami parlamentnými. Sociológ a riaditeľ prieskumnej agentúry Focus sa pre Sme vyjadril, že ak by sa im podarilo spojiť, mohli by sa stať aj víťazmi volieb. Obe antisystémové politické strany si to uvedomujú a posielajú si výzvy na predvolebné rokovania.

"Zabudnime na to, čo nás rozdeľuje a myslime v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Poďme do volieb spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť," znel videoodkaz Mariana Kotlebu pre Štefana Harabina v polovici októbra. Dodal aj obavu, že v opačnom prípade zostanú národné hlasy roztrieštené a prepadnuté.

Predseda novovzniknutej strany Vlasť sa však nechce v tomto vzťahu dostať do pozície toho, kto prijíma stanovené podmienky. Jeho cieľom je ich diktovať. Preto zareagoval rovnako cez video na sociálnej sieti a napokon pozval Mariana Kotlebu na rokovania do straníckeho sídla 14. novembra.

Zároveň však zdôraznil, že nejde o nič exkluzívne a rovnako je pripravený si sadnúť “so všetkými stranami, ktorým ide o normálne Slovensko.” Šéf kotlebovcov má byť iba prvý v poradí.

“Zatiaľ sa mi neozval,” potvrdil pre TREND Š. Harabin v pondelok popoludní. To by sa však malo zakrátko zmeniť. Poslanec ĽSNS Martin Beluský oznámil, že M. Kotleba

