Kováčika nepotrestali za to, že dovolil zastaviť vyšetrovanie Bašternáka

17.05.2019, 11:19 | TASR

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa vyhol trestu za to, že dovolil zastaviť vyšetrovanie daňového podvodu Ladislava Bašternáka. Informuje o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Sme s tým, že ak by chcel Kováčika potrestať generálny prokurátor Jaromír Čižnár, musel by to urobiť ešte pred niekoľkými rokmi.