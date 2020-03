Droba: Prísne opatrenia proti pandémii v kraji ochromili cestovný ruch

27.03.2020, 10:07 | Jarmila Horváthová | © 2020 News and Media Holding

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v rozhovore pre TREND tvrdí, že župa v týchto dňoch intenzívne diskutuje o tom, ako prispôsobiť aktivity v turizme novej situácii. Hovorí, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu ochromili turizmus, na druhej strane potravinárskym firmám chýbajú pracovníci. Preto sa zapojili do iniciatívy, v rámci ktorej by ľudia zo sektora cestovného ruchu dočasne pôsobili v potravinárskych podnikoch.

Minulý týždeň ste hovorili, že treba pomôcť drobným podnikateľom a živnostníkom. Medzitým sa zverejnili ekonomické opatrenia, návrhy na záchranu turizmu dával Zväz cestovného ruchu a aj Zväz hotelov. Ktoré z nich by sa podľa vás mali realizovať najskôr?

Sú kroky, ktoré môžeme urobiť hneď, iné vyžadujú čas. Ako župa sme sa sústredili v tejto chvíli na prvú skupinu. Prísne opatrenia proti pandémii na jednej strane ochromili cestovný ruch, na druhej strane potravinárske podniky zápasia s nedostatkom pracovnej sily, zatiaľ čo im rastú objednávky zo strany obchodných sietí. Preto sme vstúpili do iniciatívy, ktorá dokáže pomôcť obom sektorom. V podstate ide o akési „zapožičanie“ ľudí zo sektora cestovného ruchu do sektora potravinárstva. Čo sa týka ostatných opatrení, vyžadujú si väčšiu diskusiu na celoštátnej úrovni. Týkajú sa daní, odvodov, Zákonníka práce, aj bankového sektora.

Má Bratislavský kraj nejaké páky lobovať za záujmy drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorých prevádzky tvoria 90 percent zariadení v turizme?

Kraj má zriadenú krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá združuje kľúčových aktérov v turizme. Ročne investuje župa do turizmu 1,2 milióna eur. Aj preto v týchto dňoch intenzívne diskutujeme o tom, ako prispôsobiť aktivity v turizme novej situácii. A samozrejme, bude silným lobistom za záujmy kraja vo vláde.

Neostávame len pri opatreniach, ktoré župám priamo umožňuje zákon, ale ideme aj nad rámec bežných zvyklostí.

Môžete byť konkrétnejší?

Iniciatívne sieťujeme jednotlivých aktérov v cestovnom ruchu a sme zapojení vo viacerých startupoch. Hľadáme spôsoby, ako zmeniť logistiku a spotrebiteľské zvyklosti. Ak sa nedá prísť do reštaurácie, musí prísť reštaurácia k zákazníkovi. Ak nemajú napríklad sprievodcovia v cestovnom ruchu prácu, snažíme sa využiť ich vynikajúce jazykové znalosti napríklad tak, že môžu vyučovať jazyky školákov, ktorí ostali doma.

Hovorili ste, že je potrebné nájsť pre ľudí pracujúcich v sektore cestovného ruchu prácu. Môže byť kraj v tomto nejako nápomocný, resp. má nejaké nástroje, ako podporiť, či motivovať ich zamestnávanie v iných odboroch?

Okrem toho, čo som spomínal, už dva roky sa snažíme ovplyvniť mladých ľudí, aby študovali odbornú školu. Pretože to sú profesie, kde chýbajú pracovníci. Informatici, elektrikári, automechanici, stavbári, ale i potravinári, či poľnohospodári. Za dva roky sa nám podarilo zvýšiť záujem o župné stredné odborné školy o štvrtinu. Vychovávame ľudí, ktorí nebudú mať problém s uplatnením.

Vyzývate, aby ľudia po odznení krízy trávili dovolenku na Slovensku. Myslíte si, že existuje nejaký spôsob, ako ich k tomu motivovať?

V turizme zohráva veľmi dôležitú úlohu marketing. A práve na to sa sústreďujeme. Vysvetľujeme ľuďom, že ak budú tráviť dovolenku doma, kupovať domáce potraviny či využívať lokálne služby, podporia zamestnanosť v regióne a pomôžu tak nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Poviem to zjednodušene. Jesť musíme všetci. Prečo by sme teda nenakupovali jedlo v reštaurácii v susedstve? Nehovoriac o tom, že máme krásny kraj i krajinu a nastal čas objavovať ich.

Čo chcete v tomto smere urobiť?

Najmä ísť osobným príkladom. A presvedčiť čo najviac ľudí zo svojho okolia, nech novej situácii prispôsobia spotrebiteľské správanie. To najhoršie, čo môžeme spraviť je, že prestaneme kupovať a objednávať si služby.

Plánujete robiť napríklad nejaké kampane aby ste propagovali dovolenku v Bratislave a v Bratislavskom kraji, v situácii, keď asi aj kraj bude mať výpadok príjmov, napríklad na dani z ubytovania?

Už sme začali. Využívame na to všetky dostupné komunikačné kanály, ktoré župa má – webstránku www.BratislavskyKraj.sk, sociálne siete i klasické médiá. Len za mesiac apríl sme oslovili našou kampaňou viac ako milión ľudí.

Čím by ste chceli nalákať ľudí, aby po ukončení karantény prišli napríklad na predĺžené víkendy do Bratislavy, keďže mestský turizmus u nás nie je veľmi populárny?

Práve naopak, v poslednej dobe sa stáva čoraz populárnejší. A myslím, že neprestane byť populárny ani keď pominú prísne preventívne opatrenia proti koronavírusu. Pretože mestský turizmus, to nie je len obdivovanie pamiatok. To je aj gastronómia, degustácie kvalitných vín z Malokarpatskej vínnej oblasti, organizovanie športových a kultúrnych podujatí či kongresov.

Ktoré lokality v kraji môžu byť podľa vás pre návštevníkov zo Slovenska atraktívne natoľko, aby tu prišli stráviť pár dní? A ktoré produkty?

Bratislavský kraj je v podstate „all inclusive“ destinácia, kde je všetko doslova na skok. Okrem mora tu máme všetko – historické a architektonické skvosty, hrady, zámky krásnu prírodu, lesy, jazerá, príležitosti na wellness pobyty, bicyklovanie, pešiu turistiku, plávanie, golf a tiež organizujeme zaujímavé kultúrne i športové podujatia. To všetko keď spojíme do rôznych balíčkov, je mimoriadne atraktívna ponuka od miestnych obyvateľov až po krajiny na druhej strane zemegule.

Ako môže a chce kraj podporiť tvorbu produktov cestovného ruchu? Lebo volať sem ľudí na dovolenky je jedna vec, ale najprv treba mať čo ponúknuť a propagovať.

Už sa to deje. Dôkazom toho je, že Bratislavský kraj je najvyhľadávanejšou turistickou destináciou na Slovensku, kam smeruje až štvrtina všetkých návštevníkov Slovenska. V roku 2019 sme zaznamenali na území kraja 1,6 milióna návštevníkov s celkovým počtom 3,3 milióna prenocovaní. Aby to celé fungovalo, je potrebné, aby spolupracovali všetci aktéri v cestovnom ruchu – od cestovných kancelárií, cez turistických sprievodcov až po reštaurácie, hotely, kultúrne inštitúcie a organizátorov podujatí. A práve za týmto účelom vznikli organizácie cestovného ruchu, kde sú Bratislavský samosprávny kraj, ale i hlavné mesto Bratislava aktívnymi hráčmi. Najbližších 24 mesiacov bude pre všetkých náročných, ale zvládneme to spolu.