Hotovosť bude na prídel. Zimbabwe sa chce pozviechať z ekonomického dna

13.11.2019, 09:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Banky v Zimbabwe začali vydávať nové bankovky a mince s nízkou nominálnou hodnotou. Tie majú zmierniť chronický nedostatok hotovosti v krajine a pomôcť úplne sa vrátiť k miestnej mene.

Výdaj hotovosti v krajine je obmedzený na maximálne 300 zimbabwianskych dolárov na osobu týždenne, čo je v prepočte približne 18 eur. Je to napríklad polovica sumy, ktorú miestny poľnohospodár potrebuje na kúpu jedného vreca hnojiva. Limit na výber peňazí preto obyvateľov nahneval, píše agentúra Reuters.

Nanovo vytlačené bankovky a mince v hodnote dva a päť zimbabwianskych dolárov mali vstúpiť do obehu už v pondelok, čo sa však nakoniec nepodarilo. V bankách to spôsobilo zmätok. V utorok už čakali na výber hotovosti pred jednou z bánk v hlavnom meste Harare stovky ľudí.

„Podarilo sa mi vybrať 150 dolárov, ale za to si nič nekúpim. Banky by s limitom mali niečo urobiť, možno by to mali zvýšiť na tisíc,“ povedal pre Reuters po vybraní hotovosti 72-ročný dôchodca John Kamuzunga.

Neprehliadnite Po Mugabem si Zimbabwe za prezidenta zvolilo jeho dôverníka

Je takmer isté, že opozícia napadne výsledky na súde alebo bude proti nim...

Práve nedostatok hotovosti, zahraničnej meny, pohonných hmôt či elektriny sú najviditeľnejšími príznakmi najhoršej hospodárskej krízy juhoafrického štátu od roku 2008, keď hyperinflácia donútila vládu zrušiť svoju vlastnú menu. Nahradil ju systém s viacerými menami na čele s americkým dolárom.

V polovici tohto roka však vláda používanie zahraničných mien zakázala a rozhodla sa pre obnovenie miestnej meny. Po traume spôsobenej hyperinfláciou, keď veľa ľudí prišlo o úspory a dôchodky, si obyvatelia radšej držia hotovosť doma, pretože neveria finančnému systému krajiny. Ekonómovia odhadujú, že v súčasnosti inflácia v Zimbabwe dosahuje 380 percent.

Zdroj: Getty Images

Väčšina obyvateľov si zarába na živobytie neoficiálnou cestou, miera nezamestnanosti je na úrovni viac ako 80 percent. Platbu v hotovosti uprednostňujú aj predavači na trhoch a poskytovatelia služieb.

Jej nedostatok využívajú aj obchodníci na čiernom trhu, ktorí bankovky predávajú s prirážkou až 40 percent. Centrálna banka dúfa, že vytlačením ďalších bankoviek sa jej podarí tieto praktiky ukončiť.

Nové bankovky budú v obehu spolu s dlhopismi, ktoré krajina zaviedla v roku 2016 ako náhradu za americké doláre. Je to ďalší krok v snahe centrálnej banky úplne obnoviť zimbabwiansky dolár, do obehu už vydala nové papierové bankovky a mince za 30 miliónov zimbabwianskych dolárov.

Profesor obchodných štúdií na Zimbabwianskej univerzite Tony Hawkins však varoval, že nové bankovky nevyriešia ekonomické problémy krajiny. „Znamená to, že budeme mať pravdepodobne len viac hotovosti na nakŕmenie čierneho trhu s menou,“ povedal T. Hawkins.