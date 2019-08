Kratšie rady pri pokladni a úspory. Obchodníci sa chcú zbaviť najmenších mincí

08.08.2019, 13:50 | raj | TASR

Náklady na výrobu jednocentovky sú jeden a pol centa. Na Slovensku tvoria spolu s dvojcentovkami 55 percent všetkých mincí v obehu, celkovo ich má byť 440 miliónov. Zväz obchodu Slovenskej republiky SR opäť otvoril tému zrušenia ich používania pri platení v hotovosti.

Obchodníci upozornili na to, že prevádzky jednak veľmi zaťažuje samotná manipulácia s týmito mincami, avšak oveľa závažnejšie ťažkosti a vysoké náklady sú spojené s odovzdávaním mincí do komerčných bánk, kde poplatky dosahujú neprimeranú výšku.

Najbizarnejšie je to v prípade jednocentových mincí, kde odovzdanie sto kusov býva spoplatnené poplatkom vo výške jedného eura, čiže prakticky celou hodnotou vložených mincí. Pri výrobe drobných býva navyše vysoká miera strát pri práci.

Zväz obchodu navrhuje systém zaokrúhľovania. Jedno a dvojcentovými mincami by sa pri tomto modeli stále dalo platiť, no nerazili by sa nové a postupne by zmizli z obehu. Zaokrúhľovala by sa

