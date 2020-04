Krčméry by chcel otvárať škôlky. Mali by sme riešiť iné problémy, tvrdí Matovič

15.04.2020, 16:38 | TASR

Pomaly by sa mohli začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Myslí si to člen permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) však hovorí, že by sa mali riešiť iné problémy, ako je otváranie škôlok. Uviedli to pred rokovaním ústredného krízového štábu.