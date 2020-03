Krčméry: Pľúcnych ventilátorov máme dosť, chýbať môžu skôr lekári

20.03.2020, 09:00 | Eva Mihočková

Profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry sa neobáva, že by o dva mesiace v čase najväčšieho návalu pacientov s koronavírusom nebol v nemocniciach dostatok pľúcnych ventilátorov, ktoré by ich udržiavali pri živote. Slovensko by však podľa neho malo čím skôr doviezť z Ázie zdravotnícky personál, ktorý sa o týchto chorých vie postarať.