Kto je podnikateľ, ktorého si Kočner nahral? So šéfom Finančnej správy hrával golf

18.11.2019, 14:30 | pz | © 2019 News and Media Holding

Firme Michala Suchobu sa darilo počas rokov, keď bol na čele Finančnej správy (FS) František Imrecze. Ten priznal, že sa s podnikateľom pozná. M. Suchoba o sebe tvrdí, že spravoval prostriedky v hodnote „stoviek miliárd dolárov“.

Telefón M. Kočnera vyplavil na povrch ďalšie podozrenia z jeho nekalej činnosti. Najnovšie ide o nahrávku, ktorá hovorí o stretnutí podnikateľa v IT sektore a Mariana Kočnera. Tým podnikateľom je Michal Suchoba. Mal robiť sprostredkovateľa medzi Finančnou správou a M. Kočnerom a pýtať od neho peniaze, aby ho daniari nechali na pokoji.

Ide o nahrávku z nedele, 6. septembra 2015 a ako prvý o nej informoval Denník N.

Neprehliadnite Nová nahrávka: Fico mal Kočnerovi sľubovať pokoj od policajtov a daniarov

Marian Kočner mal Robertovi Ficovi povedať, že ak nebude mať pokoj, nebude premiérom

Nová nahrávka: Fico mal Kočnerovi sľubovať pokoj od policajtov a daniarov Prečo Imreczemu zlomila väz jedna colná kauza

Šéf Finančnej správy oznámil nečakane odchod v čase, keď sa už mohol začať...

Podnikateľ vravel, že daniari sa začali zaoberať podvodmi dnes už obžalovaného M. Kočnera vo výške 4,2 milióna eur a chcel od neho, aby poskytol úplatok za to, aby sa to nevyšetrovalo. M. Suchoba tiež tvrdí, že na najbližšie dva týždne zastavil daňovú kontrolu aj keď ju majú daniari v pláne.

Michal SuchobaZdroj: Maňo Štrauch

M. Kočner mu na to odpovedá, že už má dohody s Robertom Ficom a že už veľa platiť nemieni. „Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby: Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa nejaký k…t navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra,“ cituje Kočnerove slová Denník N.

R. Fico mu mal zaručiť pokoj a M. Kočner hovorí, že je to „vybavená vec“. M. Suchoba na margo komunikácie pre Denník N povedal, že je obeť, na takýto rozhovor s M. Kočnerom si nespomína a popiera vybavovanie úplatkov na Finančnej správe.

Imreczeho priateľ

Kto je podnikateľ z IT sektoru M. Suchoba, ktorého si M. Kočner nahral na telefón? Na svojom webe o sebe píše, že ako programový a projektový manažér informačných systémov spravoval prostriedky v hodnote „stoviek miliárd dolárov a realizoval

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť