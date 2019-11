Kto pôjde za Kiskom a fiasko kotlebovcov: Najdôležitejšie správy dňa

25.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Stranu Za ľudí povedie do parlamentných volieb jej predseda Andrej Kiska. Na druhom mieste bude kandidovať podpredsedníčka strany Veronika Remišová, nasleduje podpredseda Juraj Šeliga a podpredsedníčka Jana Žitňanská. V prvej desiatke kandidátky sa nachádza aj starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký, politológ Michal Luciak, bývalá štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti Mária Kolíková, primátor Hlohovca Miroslav Kollár, primátor Nitry Marek Hattas a zahraničnopolitický expert Tomáš Valášek. Na 150. mieste kandiduje za stranu Za ľudí bloger a občiansky aktivista Ján Benčík.

V sobotu mala prebehnúť diskusia priaznivcov a vedenia ĽSNS v jednom z londýnskych barov. Proti stretnutiu však priamo na mieste protestovali slovenskí Rómovia pracujúci v Londýne, študenti a britská antifašistická platforma Unite against racism (UAF).

Majiteľom tunajších barov mali ešte pred stretnutím protestujúci povedať, kto sa má v ich podniku stretnúť. Kotlebovcom kvôli tomu zamietli vstup do dvoch barov, píše britský Morning Star. Pravdepodobne kvôli tomu organizátori narýchlo presunuli akciu na iné miesto. Veľká časť priaznivcov strany však o zmene nedostala informáciu, takže po niekoľkých hodinách čakania odchádzali z pôvodne oznámeného miesta nahnevaní. Europoslanec za ĽSNS M. Uhrík na sociálnej sieti zverejnil príspevok, v ktorom demonštrantov označil za „bandu protestujúcich osadníkov dosťahovaných z východného Slovenska“. V príspevku tiež naznačuje, že organizátorov stretnutia sledovala britská tajná polícia.

Ministri krajín Európskej únie dnes schválili rozpočet európskeho bloku na rok 2020, na ktorého podobe sa minulý týždeň zástupcovia členských štátov zhodli s Európskym parlamentom. Návrh, o ktorom europoslanci budú hlasovať v stredu, počíta so sumami 168,7 miliardy eur pre zmluvné záväzky a 153,6 miliardy eur pre skutočne vykonané platby. V záväzkoch to predstavuje nárast o 1,5 percenta a v platbách o 3,4 percenta oproti tohtoročnému rozpočtu. Výraznejšie zvýšenie u platieb je podľa zástupcov Rady EÚ spôsobené tým, že budúci rok finišuje rada programov končiaceho sa viacročného rozpočtového obdobia medzi rokmi 2014 až 2020.

Koncepčný architekt projektu, ktorý by mohol v budúcnosti nahradiť roky „strašiaci“ skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného „Hirošima“, by mal byť známy do konca roka. Vyjsť má z medzinárodnej súťaže vízií a ideí vyhlásenej ešte na jeseň tohto roka, kde majú zastúpenie aj Slovensko a Česká republika. Predstavenie vízií architektov zaradených do výberu očakáva investor v predvianočnom období.

V košických oceliarňach U. S. Steel budú mať počas decembra a januára skrátený pracovný týždeň. Za deň, kedy ostanú doma, dostanú 60-percentnú náhradu mzdy. Dohodli sa na tom vedenie firmy a odbory pre pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu na trhu s oceľou. V oceliarňach zaviedli skrátený pracovný čas už v máji. V júni došlo k odstávke jednej z vysokých pecí. Následne fabrika oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500.