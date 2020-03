Kto vyhral v Bratislave? Pozrite sa, ako Slováci hlasovali v krajoch

01.03.2020, 11:40 | TASR

Víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 25,02 percenta hlasov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí. Pozrite si, ako ľudia hlasovali v jednotlivých krajoch.

Bratislavský kraj

Víťazom sobotných volieb do Národnej rady SR sa v Bratislavskom kraji, podobne ako v celonárodnom hlasovaní, stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 26,32 percenta hlasov.

Na druhom mieste v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) skončila koalícia PS-Spolu so ziskom 14,24 percenta hlasov, na treťom liberáli z SaS, ktorých volilo 12,26 percenta voličov v štyroch okresoch BSK. Smer-SD získal od voličov v Bratislavskom kraji 12,04, Za ľudí 9,18 a Sme rodina ako posledný subjekt, ktorý by v BSK posunuli do parlamentu, 6,42 percenta hlasov.

Pod piatimi percentami skončili ĽSNS (4,62), KDH (4,22) Dobrá voľba (3,0), Vlasť (2,52), SNS (1,96) a Most-Híd (1,02). Iné kandidujúce subjekty nedostali ani jedno percento voličských hlasov.

Voličská účasť v Bratislavskom kraji dosiahla 73,05 percenta, ide o vôbec najvyššiu účasť spomedzi všetkých ôsmich krajov SR. V rámci okresov BSK samotné hlavné mesto prekonali okresy Senec (76,94) i Pezinok (75,70 percenta). V Bratislave prišlo k urnám 72,65 percenta oprávnených voličov, najmenej hlasujúcich bolo v okrese Malacky (68,80 percenta).

Bratislava

V Bratislave tiež vyhralo OĽaNO so ziskom 24,25 percenta hlasov, za ním nasledovala koalícia PS-Spolu, ktorú volilo 16,22 percenta voličov, a SaS, ktorá získala 13,49 percenta hlasov. Na štvrtom mieste v hlasovaní Bratislavčanov skončil Smer-SD, ktorý volilo 11,53 percenta hlasujúcich, Za ľudí na piatom mieste zahlasovalo 10,04 percenta voličov a šieste hnutie Sme rodina skončilo so ziskom 5,61 percenta hlasov.

Menej ako päť percent Bratislavčanov volilo KDH (4,53) i ĽSNS (4,13). Dobrá voľba získala 3,06, Vlasť 2,50 a SNS 1,90 percenta. Ďalšie subjekty získali menej ako percento odovzdaných hlasov. Celková volebná účasť bola v Bratislave 72,65 percenta.

Najviac voličov prišlo v Starom Meste, teda v okrese Bratislava I (78,75), nasledujú Bratislava IV (75,61), Bratislava III (75,60), Bratislava II (73,38). Najnižšia účasť bola bratislavskej päťke – 65,05 percenta.

Košický kraj

V Košickom kraji zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď zaň hlasovalo 26,28 percenta zúčastnených voličov. Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD so ziskom 17,54 percenta hlasov. Tretie bolo hnutie Sme rodina, ktoré volilo 8,36 percenta voličov, a štvrtá ĽSNS s výsledkom 7,76 percenta hlasov. Poradie strán na prvých miestach v Košickom kraji tak kopíruje celoslovenské výsledky.

Strana Za ľudí získala v kraji 6,51 percenta hlasov, koalícia PS-Spolu 5,46 percenta a SaS 5,19 percenta. Menej ako päť percent dosiahli Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,66 percenta), KDH (4,41 percenta), Vlasť (3,09 percenta), Dobrá voľba (3,07 percenta) Most-Híd (2,72 percenta) a SNS (2,65 percenta). Ostatné strany získali menej ako jedno percento hlasov.

Košice

Aj v meste Košice vyhralo OĽaNO, a to so ziskom 28,31 percenta hlasov, pred Smerom-SD s podporou 14,19 percenta voličov. Tretia skončila strana Za ľudí, ktorá má 9,67 percenta, štvrtá koalícia PS-Spolu dosiahla 8,64 percenta.

OĽaNO okrem Košíc vyhralo aj v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava a Trebišov. Smer-SD získal najviac hlasov v okresoch Sobrance, Gelnica a Michalovce. Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 58,65 percenta, v rámci všetkých krajov bola najnižšia. Najviac voličov prišlo hlasovať v Košiciach (63,18 percenta), najmenej v okrese Trebišov (52,24 percenta).

Žilinský kraj

V Žilinskom samosprávnom kraji takisto vyhralo voľby hnutie OĽaNO. Podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, získalo v ŽSK 24,94 percenta hlasov.

Druhou najsilnejšou stranou v ŽSK je strana Smer–SD so ziskom 20,58 percenta hlasov, na treťom mieste skončila ĽSNS s 9,71 percenta. Päťpercentnú hranicu v kraji prekročili aj Sme rodina (8,52 percenta), KDH (6,6 percenta), koalícia PS-Spolu (6,02 percenta) a SaS (5,59 percenta).

Pod päťpercentnou hranicou skončili SNS (4,73 percenta), Za ľudí (4,72 percenta), Vlasť (3,51 percenta) a Dobrá voľba (3,23 percenta). Ostatné politické strany získali menej ako jedno percento hlasov.

V ŽSK bolo v zoznamoch zapísaných spolu 562 330 voličov v 708 okrskoch. Na hlasovaní sa zúčastnilo 396 163 voličov a poštou zo zahraničia hlasovalo 5 579 voličov. Volebná účasť v ŽSK dosiahla podľa neoficiálnych výsledkov 70,45 percenta. Najvyššia volebná účasť bola v okrese Námestovo (73,51 percenta), najnižšia v okrese Čadca (64,31 percenta).

Nitriansky kraj

Víťazom volieb v Nitrianskom kraji sa podľa neoficiálnych volebných výsledkov stalo hnutie OĽaNO. Svoj hlas mu odovzdalo 23,03 percenta voličov. Druhá strana v poradí, Smer–SD, získala dôveru 17,76 percenta voličov. Treťou najsilnejšou stranou v kraji je s 12,31 percenta voličských hlasov Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS).

Voliči posunuli do parlamentu aj hnutie Sme rodina s 8,28 percenta hlasov a ĽSNS so 7,36 percenta. Všetky ostatné strany zostali v Nitrianskom kraji pred bránami parlamentu. V 754 okrskoch v šiestich územných obvodoch Nitrianskeho kraja bolo zapísaných 564 649 voličov, odovzdaných bolo 352 826 platných hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 63,23 percenta.

Najvyššia volebná účasť bola v okrese Nitra, kde prišlo k volebným urnám 69,17 percenta oprávnených voličov, najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Komárno, kde volilo 52,75 percenta voličov.

V územnom obvode Komárno získala najvyššiu podporu voličov Maďarská komunitná spolupatričnosť so 41,09 percenta hlasov. Voliči posunuli do parlamentných lavíc aj hnutie OĽaNO a strany Most-híd a Smer-SD.

V územnom obvode Levice sa stalo víťazom volieb hnutie OĽaNO pred Smerom-SD a Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou. Hranicu potrebnú na zvolenie do parlamentu prekročili aj hnutie Sme rodina a ĽSNS.

Víťazom volieb v územnom obvode Nitra sa stalo OĽaNO pred Smerom-SD, hnutím Sme rodina, ĽSNS a SaS. Voliči v územnom obvode Nové Zámky odovzdali najviac hlasov hnutiu OĽaNO. Za ním nasledujú Maďarská komunitná spolupatričnosť, Smer-SD, Sme rodina a Most-híd. V územnom obvode Šaľa získalo najviac voličských hlasov OĽaNO pred Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou.

Hranicu potrebnú na zvolenie do parlamentu prekročili aj Smer-SD, Sme rodina a Most-híd. V územnom obvode Topoľčany sa stala víťazom volieb strana Smer-SD. Dôveru voličov získali aj OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a SNS.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď získalo dôveru 23,97 percenta voličov. OĽaNO predstihlo v TSK stranu Smer-SD o 0,53 percenta, získala 23,44 percenta hlasov.

Na treťom mieste skončilo v TSK hnutie Sme rodina s 9,82 percenta. Nasledovali ĽSNS (9,23 percenta), koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (6,57 percenta), SaS (5,64 percenta), Za ľudí (4,55 percenta), SNS (3,95 percenta), KDH (3,85 percenta), Vlasť (3,52 percenta) a Dobrá voľba (3,34 percenta). Ostatné politické subjekty neprekročili v TSK jednopercentnú hranicu.

Víťazné hnutie OĽaNO získalo v TSK najvyšší podiel hlasov v okrese Myjava, kde ho volilo 27,68 percenta voličov. Druhá v poradí, strana Smer-SD, zvíťazila v šiestich z deviatich okresov TSK, výnimkou boli Myjavský, Novomestský a Trenčiansky okres. Smer-SD získal v TSK najväčšiu podporu v okrese Bánovce nad Bebravou, kde mu odovzdalo hlas 26,80 percenta voličov.

Hnutie Sme rodina skončilo v TSK na treťom mieste vo všetkých okresoch s výnimkou okresov Považská Bystrica a Púchov, kde ho predstihla ĽSNS. Kotlebovci získali najviac hlasov v TSK v okrese Považská Bystrica (11,58 percenta).

Účasť voličov na parlamentných voľbách v Trenčianskom samosprávnom kraji dosiahla 69,49 percenta, čo bola po Bratislavskom a Žilinskom samosprávnom kraji tretia najvyššia účasť vo voľbách.

Trnavský kraj

V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď získalo dôveru 28,08 percenta voličov. OĽaNO predstihlo v TTSK stranu Smer-SD o 13,50 percenta, ktorá získala 14,58 percenta hlasov.

Na treťom mieste skončila v TTSK strana Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 11,44 percenta. Nasledovali hnutie Sme rodina s 9,82 percenta, ĽSNS (6,59 percenta), koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (5,98 percenta), SaS (5,35 percenta), Most-Híd (4,83 percenta), Za ľudí (4,67 percenta), KDH (3,08 percenta), Vlasť (2,20 percenta) SNS (2,19 percenta) a Dobrá voľba (2,13 percenta). Ostatné politické subjekty neprekročili v TTSK jednopercentnú hranicu.

Víťazné hnutie OĽaNO získalo v TTSK najvyšší podiel hlasov v okrese Skalica, kde ho volilo 38,69 percenta voličov. Celkovo hnutie vyhralo v siedmich z ôsmich okresov kraja. Druhá v poradí, strana Smer-SD, nezvíťazila ani v jednom okrese, v okrese Dunajská Streda uspela Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 43,01 percenta.

Účasť voličov na parlamentných voľbách v Trnavskom samosprávnom kraji dosiahla 66,93 percenta, čo bola po Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji štvrtá najvyššia účasť vo voľbách.