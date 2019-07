Kto zaplatí škodu po chuligánoch v centre Bratislavy

12.07.2019, 16:15 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Lietajúce stoličky a poháre, zdemolované stoly v reštauráciách, vybuchujúce petardy, krv na dlažobných kockách v centre Bratislavy. Zadržaných viac ako 100 ľudí. Tak sa skončila bitka medzi fanúšikmi futbalových klubov Cracovia Krakov a Levski Sofia, ku ktorým sa pridalo aj zopár Holanďanov hlásiacich sa k Ajaxu Amsterdam. Kto zaplatí škody, ktoré pseudofanúšikovia spôsobili?

V bistre Gatto Matto na Ventúrskej ulici, kde sa bitka odohrávala, chuligáni rozbili skoro celú vonkajšiu terasu vrátane stolov, stoličiek, pohárov či stĺpikov. Event manžér podniku Marek Mravec si ešte netrúfa odhadnúť finálnu výšku škody, ale zatiaľ vyčíslil zhruba sedem až osem tisíc eur.

Podniky rátajú škody

„Nejde len o škodu na inventári. V sezóne ho bude problém doplniť, lebo dodacie lehoty na nový nábytok sú šesť až osem týždňov,“ vysvetľuje pre TREND. Škody na ušlom zisku budú preto podľa neho oveľa vyššie. Zatiaľ v bistre použili na otvorenie terasy starý nábytok z minulej sezóny.

Čo sa týka vymáhania škôd od bitkárov, je skôr skeptický. „Strávil som celý deň na polícii, a hoci nám dávali nádej, že niečo od nich môžeme vymôcť, vidím to na dlhé lakte. Vymáhať škodu od chuligána z Holandska bude ťažké, a oni to dobre vedia,“ myslí si M. Mravec. Zatiaľ situáciu riešia so svojimi právnikmi aj s poisťovňou. Musia najmä doložiť ceny poškodeného majetku.

„Snažíme sa podnik rozbehnúť čo najskôr v pôvodnej prevádzke a zabudnúť na to čo sa stalo,“ dodáva M. Mravec.

Ostatné poškodené podniky boli menej ochotné hovoriť o škodách. Reštaurácia Fach, kde sa skrývali zákazníci z ulice pred bitkármi, sa nevyjadrila. Podobne reagovala prevádzkarka Koliby Kamzík na Zelenej ulici, kam sa snažili niektorí chuligáni ukryť pred políciou. „Škody máme na inventári, ale o ich výške by som nechcela informovať,“ hovorí Jaroslava Medviďová z Koliby Kamzík.

Poisťovne pokryjú skoro všetko

Ak mali podniky majetok poistený, spoluúčasť ich bude stáť niekoľko desiatok eur.

