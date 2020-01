Kuciak pracoval sám, nikto mu nič nedával, tvrdia kolegovia

21.01.2020, 15:00 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

V piaty deň pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypovedali novinárovi kolegovia z redakcie Aktualít. Prišiel napríklad šéfredaktor portálu Peter Bárdy a šéf investigatívneho tímu Marek Vagovič.

Najdôležitejšie udalosti z doterajšieho priebehu pojednávania Peter Tóth, jeden z najdôležitejších svedkov svedčiacich v neprospech Mariana Kočnera, obšírne porozprával o sledovaní novinárov aj o tom, ako komunikoval s A. Zsuzsovou, stretol sa aj s N. Bödörom.

P. Tóth tiež opísal, ako mal u sudcu Ústavného súdu M. Mamojku vybavovať prepustenie Kočnera z väzby

Z. Andruskó potvrdil, že podľa jeho informácií mal byť objednávateľom vrážd Marian Kočner.

Jeden z obžalovaných, Miroslav Marček, sa pred súdom priznal ku všetkým skutkom.

M. Marček podrobne opísal, ako zavraždil J. Kuciaka, M. Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.

Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej žiadajú od poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške milión eur.

Vypovedal Norbert Bödör, ktorý podržal M. Kočnera. Odmietol, že by zneužíval svoje kontakty na polícii, akúkoľvek spojitosť M. Kočnera s vraždou odmietol.

Šéf Penty Jaroslav Haščák vyhlásil, že správa o odje*aní čuráka, ktorú dostal od M. Kočnera, sa netýkala J. Kuciaka. Potvrdil, že M. Kočner mal na novinárov, ktorí o ňom písali, ťažké srdce.

Kolegovia J. Kuciaka z Aktualít vyhlásili, že motív na objednávku vraždy J. Kuciaka mal M. Kočner. Opisovali ho ako človeka, ktorý prekazil M. Kočnerovi biznis v hodnote desiatok miliónov eur.

Prečo mal dať Kočner zavraždiť Kuciaka? Motív na súde pomohol ukázať Haščák

Kočner sa počas výsluchu šéfa Penty pustil do bitky, ktorú nemohol vyhrať

Prečo mal dať Kočner zavraždiť Kuciaka? Motív na súde pomohol ukázať Haščák

Za vás mala byť suma 200-tisíc eur, hovorí Andruskó Lipšicovi. Pôvodná cena za...

Pojednávanie sledujeme online

16:15 – Piaty deň pojednávania sa skončil, ďakujeme za pozornosť. V stredu budú na súde opätovne vypovedať obžalovaní a predvolaní sú aj ďalší dvaja svedkovia, ktorí sledovali novinárov pre M. Kočnera a P. Tótha

16:08 – „O tom, či má P. Molnár zabezpečený dom, vedeli len ľudia, ktorí k nemu chodili,“ tvrdí P. Koczkás. Snaží sa obhajovať svojho bratranca Gabriela Harsányiho, ktorý vraj na popud T. Szabóa začal o P. Molnárovi šíriť klebety. Prokurátor s výsluchom skončil, otázky už nikto nemá žiadne.

16:05 – „Viem, že doma mal jeden sejf, pri dverách, lebo ešte keď sme boli mladší a chodili sme spolu von, mal pri dverách šatník, odkiaľ vyberal peniaze. On bol typ človeka, ktorý keď išiel na kávu, mal pri sebe tisíc eur,“ hovorí svedok.

16:00 – Výsluch sa dostal k finančnej situácii P. Molnára, svedok hovorí o tom, že na naše pomery bol bohatý. „Peniaze požičiaval, vedel niekedy aj odpustiť peniaze, určite nebol úžerník,“ hovorí P. Koczkás.

15:50 – Postupne rozpráva príbeh, ktorý sa šíril po Kolárove v súvislosti s vraždou v Kolárove. Hovorí o nejakom vymyslenom príbehu, ktorým vraj T. Szabó chcel poškodiť povesť P. Molnára.

15:46 – „T. Szabóa poznám z videnia, rozprávali sme sa možno dva-, trikrát v živote. Zvyšných obžalovaných nepoznám,“ hovorí P. Koczkás. „Dôležitý deň prišiel, keď zobrali T. Szabóa do väzby, vtedy sa začalo rozprávať v Kolárove. Ja som sa s P. Molnárom dlho poznal, my sme chodili spolu aj do škôlky. Vtedy sme si spojili mozaiku, ktorá dovtedy nedávala zmysel,“ hovorí P. Koczkás.

15:42 – Z. Meszáros teraz spomenul dôležitý detail, dieru v plote, o ktorej vo svojej výpovedi hovoril M. Marček. Ide o dôležitý detail, ktorý mu pridáva na dôveryhodnosti. Nasledovať bude posledný na dnes predvolaný svedok, Peter Koczkás.

15:38 – Sudkyňa sa Z. Meszárosa pýta na T. Szabóa a M. Marčeka. Svedok údajných vrahov P. Molnára pozná ešte z ciest autobusom do školy, opisuje ich ako obyčajných, normálnych ľudí. Obhajca T. Szabóa sa svedka, ktorý podľa vlastných slov objavil telo P. Molnára ako prvý, pýta, ako vstúpil do domu. Snaží sa spochybniť jeho výpoveď detailami, ktoré by neladili s výpoveďou M. Marčeka.

15:25 – „O P. Molnárovi chodili reči, že mohol mať prsty v nejakých nečistých veciach, drogy a tak, ale ja som tomu nevenoval pozornosť. To sa však hovorilo až po jeho smrti,“ hovorí Z. Meszáros. Podnikateľ P. Molnár počas života požičiaval ľuďom peniaze, preto sa podľa výpovede M. Marčeka spolu s T. Szabóom rozhodli, že ho pôjdu vykradnúť a pritom ho zavraždia.

15:18 – Z. Meszáros na začiatku svojej výpovede opisuje, ako našiel so sestrou zavraždeného Petra Molnára Silviou telo mŕtveho podnikateľa u neho doma.

15:09 - Vypovedať bude svedok Zsolt Meszáros, ktorý neovláda slovenčinu. Vedľa neho sedí tlmočníčka z maďarčiny. Prísahu svedok skladá zaujímavým spôsobom. Najskôr ju číta sudkyňa, tlmočníčka ju prekladá, Z. Meszáros hovorí a tlmočníčka vzápätí prekladá do slovenčiny. Výsluch navrhol prokurátor Vladimír Turan, začína sa pýtať.

15:05 - Marek Para sa svedka pýta, či oproti letu 2018 nejako výrazne zmenil vizáž. Hovorí, že nie, len si zapustil trochu bradu. Pravdepodobne išlo o odkaz na komunikáciu v Threeme. Vyjadruje sa k tomu aj R. Kvasnica, ktorý upozorňuje, že po prečítaní komunikácie bude pravdepodobne potrebné vypočuť svedka znova.

14:54 - Pýtajú sa zástupcovia poškodených. Zisťujú majetkové pomery A. Zsuzsovej, snažia sa zo svedka dostať nejaké ďalšie informácie a štýle života a pomeroch, v akých si A. Zsuzsová s dcérou, no zásadné odpovede nedostávajú. „Tuším som ju videl na bielom Mercedese GL, alebo také to nové SUV, ktoré teraz je,“ hovorí M. Vachna.

14:46 - Sudkyňa sa pýta, či sa A. Zsuzsová chválila s M. Kočnerom. Zdá sa, že otázky ohľadom M. Kočnera mu nie sú veľmi príjemné, hovorí, že sa s A. Zsuzsovou rozprávali o kadečom, o počasí a podobne, zdá sa mu, že raz spomenula, že zmenky M. Kočnera voči Markíze sú pravé. „Spomenula vám, že M. Kočner je krstný jej dcéry?“ „Ja to beriem tak, že dnes môže byť krstný hocikto každému, ja som tomu neprikladal žiadnu vážnosť,“ odpovedá M. Vachna.

14:36 - Pýta sa Júlia Vestenická, obhajkyňa A. Zsuzsovej. Znova je reč o bilborde, prokurátor na záver svojho výsluchu vysvetlil, že svedok slúži len na to, aby vysvetlil a opísal vzťah A. Zsuzsovej k svojej dcére.

14:28 - M. Vachna hovorí o tom, ako sa dostal do kontaktu s A. Zsuzsovou a jej dcérou. Oslovila ich ona aktívne, pretože chcela, aby jej dcéra robila modelku a propagovala ich šaty. „Mala k nej pekný vzťah, chcela pre dcéru len to najlepšie,“ hovorí M. Vachna.

Reč je už niekoľko minút o bilborde, na ktorom by mala byť odfotografovaná dcéra A. Zsuzsovej v šatách značky Natasha Azaryi. Samotná A. Zsuzsová navrhla, že zaplatí mesiac prenájmu bilbordu, mesiac mala zaplatiť firma. Momentálne sa výsluch zaoberá tým, kde sa „plachta“ s fotkou dcéry A. Zsuzsovej nachádza.

14:16 - „S pani Zsuzsovou sa poznáme asi od polovice roka 2017, skrze jej dcéru, ktorá robila kampaň našej odevnej značke,“ hovorí prvý z trojice pripravených svedkov Maroš Vachna, ktorý pracuje v odevnom priemysle.

14:00 - O malý okamih bude pokračovať piaty deň pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Doobeda vypovedali kolegovia J. Kuciaka z redakcie Aktualít, poobede budú pokračovať výsluchy svedkov, ktorí by sa mali vyjadrovať k prípadu vraždy Petra Molnára. Na pojednávaní po prvý raz nie sú prítomní rodičia J. Kuciaka ani mama M. Kušnírovej.

13:00 - Pojednávanie je prerušená. Nasleduje hodinová prestávka.

12:58 - R. Kvasnica: „Svedkovia jednoznačne označili jednu osobu, ktorá bola v súvislosti s J. Kuciakom a jeho prácou jasne ohrozená na majetku či na slobode v súvislosti s trestným stíhaním, a to M. Kočnera. Ešte sa vrátim k 22. februáru, existuje obrazový záznam a je na ňom vidieť, ako sa tam M. Kočner správa v čase, keď ešte nikomu na Slovensku nebolo známe, čo sa 21. februára 2018 stalo.“

12:56 - Otázky nemal nikto zo zúčastnených. Vyjadrenie D. Lipšica: „Myslím si, že to boli dôležité kamienky do mozaiky pri motíve M. Kočnera, ale je to aj zdôveryhodňovanie výpovede Zoltána Andruskóa či Petra Tótha. Prokurátor, ktorý zvrátil uznesenie v kauze Donovaly, bol Maroš Žilinka. Z. Andruskó hovoril o príprave vraždy Maroša Žilinku v čase, keď jeho meno nebolo známe, on si to nemohol vymyslieť. Jediný, kto mal motív na jeho vraždu, bol M. Kočner.“

Daniel LipšicZdroj: TASR

12:53 - „J. Kuciaka som sa v priebehu roka 2017 pýtal na jeho zdroje a metódy jeho práce. Viackrát mi povedal, že nespolupracuje s vyšetrovateľmi ani orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože, ako mi sám povedal, ani s nimi nemôže spolupracovať, lebo on bol so svojimi zisteniami ďalej,“ hovorí D. Daniš.

12:49 - „Počul som z viacerých zdrojov, že práve odhalenia J. Kuciaka ohľadom chýb vyšetrovateľa pri stíhaní v súvislosti s prevodmi majetku na Donovaloch, viedla k obnoveniu trestného stíhania. Články J. Kuciaka mali potenciál ohroziť viacerých podnikateľov. Viedli k tomu, že štátne orgány preverovali dotácie vyplatené na hotel Zlatý Kľúčik, ktorý neformálne patrí Bödörovcom. Tieto peniaze nakoniec vyplatené neboli,“ konštatuje D. Daniš.

12:44 - „Koncom roka 2017 som sa od J. Kuciaka dozvedel, že má obavy, že je sledovaný. Asi narážal na možné sledovanie komunikácie,“ pokračuje D. Daniš. Potvrdzuje, že od septembra 2017 bol J. Kuciak z M. Kočnera nervóznejší.

12:41 - „Myslím si, že keďže M. Kočner, ktorý mal úzke väzby na mafiánske skupiny, spolupracoval s SIS. A myslím si, že to je aj dôvod, pre ktorý M. Kočnerovi pomáha právnik Ivana Lexu, Marek Para,“ hovorí D. Daniš vo vopred pripravenej výpovedi.

12:39 - „V deň, keď boli nájdené telá, volal mi Peter Tóth, dôvod bol formálny, vyjadriť sústrasť, ale skôr si myslím, že jeho cieľom bolo zistiť, aká nálada je v redakcii a kam sa bude uberať vyšetrovanie. Mal som z toho telefonátu dojem, že sa ma pokúšal vyťažovať. V priebehu roka 2019 sa potvrdili moje staršie podozrenia, že M. Kočner mohol byť spolupracovníkom Lexovej Slovenskej informačnej služby, myslím si, že s nimi spolupracoval. K tomu som dospel potom, čo som sa oboznámil s výpoveďou Miroslava Kriaka,“ konštatuje D. Daniš.

12:34 - „V redakcii sme si uvedomovali, že sa J. Kuciak venuje citlivým a nebezpečným témam,“ hovorí D. Daniš s tým, že prekazil aj vyplatenie miliónov eur pre Bödörovcov či to, že mal množstvo materiálov, ktoré sa týkali skupiny Penta. „J. Kuciak preukázal, že za firmou IIHL (firma z kauzy Donovaly) stojí M. Kočner ako riaditeľ tejto spoločnosti, vďaka ktorej dostal vratku na DPH za milióny eur. J. Kuciak komplikoval aktivity M. Kočnera aj tým, o čo sa ako novinár zaujímal,“ hovorí D. Daniš.

12:32 - „Mariana Kočnera poznám od roku 1998, od okamihu, keď sa snažil ovládnuť televíziu Markíza. V kontakte som s ním bol miestami, keď som sa zaoberal jeho kauzami,“ otvára svoju výpoveď D. Daniš. Nasleduje jeho rozprávanie o J. Kuciakovi.

12:29 - Výsluch je skončený, pred obednou prestávkou stihne prísť vypovedať aj Dag Daniš, komentátor portálu Aktuality.sk.

12:27 - „Za najvýznamnejšiu kauzu J. Kuciaka považujem článok o Donovaloch, v ktorom rozpracoval pochybenia vyšetrovateľov. Janko bol ako obrovský plyšový medveď, bol to dobrý a láskavý chlapec,“ hovorí A. Dömeová. „Podľa mojej mienky bol motívom na vraždu strach M. Kočnera, že články zasiahnu do jeho biznisu.“

12:25 - A. Dömeová stručne rozoberá to, čo jej kolegovia pred ňou. Postupne prechádza cez články a témy J. Kuciaka, jeho vzťah k M. Kočnerovi, krátko sa zastavila aj pri telefonáte, v ktorom sa M. Kočner J. Kuciakovi vyhrážal. Keďže vypovedala veľmi stručne, prokurátor rýchlo svoj výsluch skončil. Obhajcovia sa nepýtajú, nasleduje D. Lipšic.

12:15 - Výsluch J. Petroviča sa v tomto okamihu končí. Predvolaní sú ešte dvaja kolegovia J. Kuciaka, Annamária Dömeová a Dag Daniš. Sudkyňa ešte volá do pojednávacej miestnosti A. Dömeovú.

12:13 - R. Kvasnica sa pýta, aké bolo počasie 22. februára, keď M. Kočner prišiel na pojednávanie ohľadom zmeniek na súd v Petržalke. Na prvý pohľad zvláštna otázka smeruje k prevereniu komunikácie M. Kočnera v aplikácii Threema a ozrejmeniu toho, čo M. Kočner písal.

12:05 - D. Lipšic má pripravený svoj stabilný set otázok. „Aký bol J. Kuciak človek?“ „On bol novinár úplne nového typu, dokázal z verejných registrov vytvárať reťazce obchodných tokov, bol extrémne oddaný svojej práci, podľa mňa pracoval vo dne aj v noci, bol ústretový vo vzťahu k iným kolegom, bol ochotný,“ odpovedá J. Petrovič. Druhá otázka D. Lipšica je ohľadom motívu na vraždu. „Myslím si, že ho mal M. Kočner,. Nevedel, ako ukončiť články, ktoré odhaľovali jeho činnosť."

12:02 - M. Para sa pýta, či J. Petrovič pozná Petra Tótha. „Poznám ho ešte zo svojich novinárskych začiatkov, ale potom išiel do tajnej služby a nestretávali sme sa. Telefonoval som mu v roku 2012, ohľadom strany 99 percent, poslal som mu otázky, ale odvtedy sme sa nestretli,“ odpovedá. Druhá otázka sa týka relácie Na pranieri. „To je typický M. Kočner, že namiesto odpovedania na otázky zvolil útok na novinárov,“ hovorí J. Petrovič.

12:00 - Výpoveď J. Petroviča sa do veľkej miery prekrýva s tým, čo hovoril M. Vagovič. Postupne prechádza cez kauzy, o ktorých písal J. Kuciak, o tom, ako fungoval a podobne.

Marek VagovičZdroj: TASR

11:55 - „J. Kuciak sa vôbec nešpecializoval na M. Kočnera, venoval sa aj mnohým iným ľuďom a témam. Len M. Kočner zapĺňal veľkú časť oblasti jeho záujmu, preto vznikol dojem, že sa mu špeciálne venoval,“ vysvetľuje J. Petrovič.

11:50 - „Nemyslím si, že J. Kuciak a M. Kočner mali medzi sebou nejaký vzťah, J. Kuciak ho obyčajne oslovoval do článkov,“ opisuje J. Petrovič a vracia sa k práci J. Kuciaka aj k telefonátu, ktorý dostal J. Kuciak od M. Kočnera. „Na začiatku na to J. Kuciak nechcel reagovať, ale predovšetkým M. Vagovič bol znepokojený jeho obsahom,“ hovorí J. Petrovič.

11:47 - J. Petrovič naďalej opisuje, ako a z akých príležitostí sa pozná s M. Kočnerom. „Pokúšal som sa s ním v januári 2018 urobiť video rozhovor, najskôr mal len posmešné pripomienky, neskôr mi začal nadávať, že som Lipšicovo stádo. Potom som už radšej oslovoval len jeho advokáta,“ hovorí J. Petrovič.

11:41 - Sudkyňa na začiatku, poučená výpoveďou M. Vagoviča, upozorňuje svedka, aby vypovedal stručne a jasne. J. Petrovič hovorí, že o A. Zsuzsovej vedel už pred vraždou, pretože pokrýval vraždu hurbanovského primátora. V tejto veci figurovala A. Zsuzsová ako svedkyňa, dnes už je vo veci obvinená. Pozná aj M. Kočnera.

11:39 - Vypovedať bude Ján Petrovič, šéf reportérov v redakcii Aktuality.sk.

11:23 - Sudkyňu opätovne zaujíma, koľko žalôb smerovalo na J. Kuciaka. „Zo 160 článkov boli asi len dva také, kde hrozila žaloba, alebo nejaký problém. Jednu sme vyhrali, na druhej sa pracovalo mimosúdne,“ odpovedá M. Vagovič. Jeho výsluch sa končí, nasleduje 15 minútová prestávka.

11:20 - „Boli vám známe kontakty M. Kočnera na predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní?“ „Vie sa o D. Trnkovi, šepkalo sa o stykoch s Petrom Šufliarskym, ďalej ešte nejakí politici a zrejme aj vyšetrovatelia Š. Jombik a J. Barochovský,“ hovorí M. Vagovič.

11:19 - „Do roku 2017 sa M. Kočnerovi zo strany orgánov činných v trestnom konaní nevenovala takmer žiadna pozornosť. To sa začalo meniť v čase, keď sa jeho biznisu viac začali venovať články,“ hovorí M. Vagovič. Pýta sa R. Kvasnica, chce vedieť, čo vie o stretnutí J. Kuciaka v sídle Penty a na čom ďalšom ešte J. Kuciak pracoval. „Jeden článok bol o firmách z portfólia Bödörovcov, ktoré získavajú štátne zákazky,“ hovorí M. Vagovič.

11:18 - „Aký bol podľa vás motív jeho vraždy,“ pýta sa D. Lipšic. „Jeho práca, na základe dôkazov som na 100 percent presvedčený o tom, že si jeho vraždu objednal M. Kočner,“ odpovedá M. Vagovič.

11:11 - M. Para sa M. Vagoviča pýta na to, čo napísal o vine alebo nevine M. Kočnera. Jeho otázka smeruje k tomu, že M. Vagovič je zaujatý, a teda nedôveryhodný svedok.

Marek Para na súdeZdroj: TASR

11:08 - Prokurátor sa M. Vagoviča pýta na portál Na pranieri. Ešte pred tým ho sudkyňa upozorňovala, aby rozprával stručnejšie. Napriek tomu sa M. Vagovič opäť rozrozprával, a tak ho sudkyňa znova stopla. Pýtať sa bude M. Para. „Mal J. Kuciak informácie z prostredia orgánov činných v trestnom konaní?“ „Neviem presne opísať, s kým konzultoval svoje informácie. Aj keby som to vedel, musel by som zachovať mlčanlivosť,“ odpovedá M. Vagovič.

11:06 - „J. Kuciak si dával veľký pozor, aby neunikla informácia von, aj keď pri posielaní infožiadostí tomu nezabránite,“ pokračuje M. Vagovič. Rozpráva o tom, ako sa pripravovali na publikovanie článku o prepojení talianskej mafie na Úrad vlády. „Toto sme riešili v posledných hodinách a bavili sme sa o tom, ako pokračovať ďalej. Ale na jeho správaní som si nevšimol nič zvláštne.“ hovorí M. Vagovič.

11:03 - Výsluch sa dostal k tomu, ako M. Vagovič vnímal to, akým spôsobom fungoval M. Kočner. „Možno aj iní podnikatelia robia podvody, možno aj väčšie, ale nerobia to tak okato, nie sú takí prítomní v mediálnom svete,“ opisuje M. Vagovič. Po vyhrážke od M. Kočnera si u J. Kuciaka všimol, že mu to nie je jedno, ale naďalej bol podľa neho bezprostredný a veselý. „Rozprávali sme sa o možnosti ochrany v súvislosti s mafiou na Úrade vlády, ja som ten článok už čítal, hovoril som mu, že to je vrchol jeho novinárskej práce,“ hovorí M. Vagovič.

11:01 - M. Vagovič opisuje svoju prácu a svoju zodpovednosť ako editora pri prác s J. Kuciakom. Súdu vysvetľuje, v čom spočíva práca editora a podrobne opisuje, akým spôsobom J. Kuciak pracoval a rozmýšľal.

10:52 - „Článok, ktorý J. Kuciak v šiestich bodoch vyvrátil uznesenie vyšetrovateľa, buď Štefana Jombika alebo Jaroslava Barochovského, narobil M. Kočnerovi preukázateľné problémy. Vďaka jeho článkom sa tam obnovilo vyšetrovanie. Vďaka článkom J. Kuciaka, ale nielen jeho, sa ohrozila beztrestnosť M. Kočnera,“ hovorí M. Vagovič.

10:45 - „Viem, že jeden zo zdrojov J. Kuciaka sa M. Kočnera tak bál, že radšej odišiel do zahraničia, a potom sa s ním chcel stretávať tuším v Maďarsku,“ hovorí M. Vagovič. Spomenul ešte jednu vyhrážku, ktorú J. Kuciak kvôli svojej práci dostal, malo ísť o človeka, ktorý bol spriaznený s ľuďmi okolo Bödörovcov.

10:41 - Veľká téma pre J. Kuciaka boli aj Bödörovci z Nitry, písal aj o ďalších ľuďoch, ako Juraj Široký, či Miroslav Výboh. M. Vagovič opisuje ďalšie témy, ktorým sa J. Kuciak venoval, napríklad karuselové podvody na východnom Slovensku.

10:38 - „Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, ani generálny prokurátor Jaromír Čižnár, v čase, keď sa M. Kočner vyhrážal J. Kuciakovi, neurobili nič. Exminister vnútra Robert Kaliňák sa z toho dokonca smial. Štát v tomto prípade zlyhal,“ hovorí M. Vagovič.

10:36 - M. Vagovič opisuje biznis M. Kočnera, o ktorom písal J. Kuciak. Celkovo malo ísť približne o 100 miliónov eur. Tým M. Vagovič chce ilustrovať, prečo musel J. Kuciak tak veľmi M. Kočnerovi prekážať.

10:32 - „Keď nám J. Kuciak púšťal ten telefonát v redakcii, prešiel mi mráz po chrbte. Hovorili sme, že musíme podať trestné oznámenie, ja som bol za to, aby sme zverejnili aj celú nahrávku, s čím J. Kuciak nesúhlasil. Nechcel, aby z toho bol osobný spor a aby mohol o ňom písať aj ďalej,“ vysvetľuje M. Vagovič.

Opisuje, že reakcia prišla po otázke na predaj bytu v komplexe Bonaparte. Na to M. Kočner odpovedal, že „do toho vás hovno je“. Vtedy M. Vagovič podľa vlastných slov pochopil, ako veľmi je na J. Kuciaka M. Kočner nahnevaný.

10:29 - M. Kočner bol uvedený na takzvaných mafiánskych zoznamoch, to bol podľa M. Vagoviča do veľkej miery dôvod, prečo sa J. Kuciak venoval M. Kočnerovi. „Odpovede od M. Kočnera boli zo začiatku slušné, až po tlačovej konferencii v lete 2017 sa to zmenilo. Boli sme po tej tlačovke na Jana hrdí, že dokázal na M. Kočnera zatlačiť,“ pokračuje M. Vagovič.

10:26 - M. Vagovič spomína príhodu, ako sa stretol náhodne na ceste s M. Kočnerom. „Pustil ma pred seba na ceste, no potom zistil, kto sedí v aute, a tak mi zakričal, že ak by vedel, kto sedí v aute, tak ma nepustí,“ hovorí M. Vagovič. Podrobnejšie rozpráva o tom, že sa J. Kuciak nevenoval len biznisu M. Kočnera, ale zaoberal sa aj oligarchom, ktorí sú údajne napojení na stranu Smer, napríklad Jozefovi Brhelovi, Miroslavovi Výbohovi, odkrýval aj fungovanie firmy Bonul, ktorá ťaží zo štátnych zákaziek.

10:24 - „S Marianom Kočnerom som sa stretol asi v roku 2007, alebo 2008 s tým, že má pre mňa tip ohľadom jedného politika a jeho kauzu. On mi opísal kostru prípadu a celého podvodu. Nakoniec z toho vznikol článok, ktorý vyšiel v denníku SME. Potom ma ešte kontaktoval s nejakými tipmi, no zvyšok sa už nepodaril preukázať. Zo začiatku sa správal ústretovo, bol žoviálny. Vzťah sa potom začal meniť, keď som začal písať o bývalom generálnom prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi,“ začína svoje rozprávanie M. Vagovič.

10:22 - Vypovedať pôjde Marek Vagovič, editor investigatívneho tímu v redakcii Aktualít. M. Vagovič J. Kuciaka do redakcie prijímal.

10:17 - „V roku 2015 J. Kuciak písal o nejakom ruskom podnikateľovi, alebo o ruskej firme, ale to bola okrajová téma, odvtedy nemám informácie, že by sa venoval ruským podnikateľom,“ reaguje P. Bárdy na otázku ohľadom toho, či J. Kuciak niekedy písal o nejakom Rusovi. Verzia, ktorú Z. Andruskó hovoril T. Szabóovi a M. Marčekovi, totiž hovorila o tom, že si vraždu J. Kuciaka mal objednať „bohatý Rus.“

10:12 - K otázkam sa dostal aj prokurátor Vladimír Turan, pýta sa, či sa J. Kuciak venoval aj zmenkám. Nešpecifikoval akým, a tak P. Bárdy hovorí, že určite vedel aj o zmenkách M. Kočnera voči firme Penta fundings. J. Kuciak písal aj o zmenkách, na základe ktorých M. Kočner žiada od televízie Markíza desiatky miliónov eur a kvôli ktorej M. Kočner a Pavol Rusko stoja pred súdom v inej veci.

Tomáš Szabó na súde.Zdroj: TASR

10:07 - „U nás v redakcii nikto nie je vedený k tomu, že má nejaké zadanie, aby niekomu poškodzoval, alebo niečo robil. Keď J. Kuciak robil na témach okolo M. Kočnera, robil to samostatne, nebol inštruovaný tým, že by mal robiť články proti niekomu,“ hovorí P. Bárdy.

10:02 - „J. Kuciak M. Kočnerovi vysvetľoval, ako vystupoval v karuselových podvodoch na Donovaloch,“ odpovedá P. Bárdy na otázky zástupcu Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu. Ďalej hovorí o jeho stretnutí v sídle Penty ohľadom firmy Mecom, pokračuje v opisovaní práce J. Kuciaka.

10:00 - „Keďže od začiatku sa vedie vyšetrovanie tak, že vražda súvisela s prácou J. Kuciaka, myslím si, že M. Kočner mohol byť jedným z ľudí, ktorí ten motív mohli mať,“ hovorí P. Bárdy.

9:52 - Sudkyňa si u P. Bárdyho overuje, ako to bolo s klamstvami a konfliktmi s M. Kočnerom. „Boli podávané na vás žaloby a predžalobné výzvy?“ P. Bárdy odmietavo krúti hlavou. Tento fakt je dôležitý pre podporu tvrdení M. Kočnera, ktorý sa snaží tváriť, že mu novinári krivdili a klamali. Na súde sa však svojho práva nedomáhal.

9:47 - Pýta sa obhajca M. Kočnera Marek Para. Zatiaľ nie je jasné, kam svojimi otázkami smeruje, pôsobia veľmi všeobecne, pýta sa napríklad, či ešte mal M. Kočner tlačovú konferenciu potom, ako sa konfrontoval s J. Kuciakom. P. Bárdy hovorí, že si nespomína.

Na snímke kolegovia zosnulého Jána Kuciaka z redakcie portálu Aktuality.sk zľava Annamária Dömeová, Marek Vagovič a Dag Daniš.Zdroj: TASR

9:44 - Prokurátor sa pýta, či sa J. Kuciak venoval aj firme Bonul, ktorú vlastní oligarcha Miroslav Bödör, otec Norberta Bödöra, ktorý v pondelok na súde vypovedal. Podľa P. Tótha sa mal aj N. Bödör podieľať na financovaní sledovania novinárov. P. Bárdy hovorí, že J. Kuciak sa venoval aj firme Bonul, niektoré veci nie sú doriešené dodnes.

9:40 - „Necítil k M. Kočnerovi nenávisť, bral ho len ako podnikateľa, ktorý z jeho pohľadu nepodniká čestne, preto sa rozhodol, že sa mu bude venovať,“ hovorí P. Bárdy.

9:38 - Výsluch sa dostal k tomu, či niekto z Aktualít, prípadne niektorí iní novinári, pokračoval v práci J. Kuciaka. P. Bárdy hovorí, že z informácií, ktoré boli zhromaždené, ešte dokázali vychádzať aj neskôr. Za nebezpečnú považoval aj tému talianskej mafie na východnom Slovensku, ktorú už J. Kuciak nestihol dokončiť.

9:33 - „Jano bol nervózny z toho. Po tom telefonáte, v ktorom sa mu M. Kočner vyhrážal, ja som o tom napísal komentár, upozornil som nášho šéfredaktora. My sme J. Kuciakovi povedali, aby podal trestné oznámenie. Neskôr bol sklamaný, lebo polícia sa jeho podaniu odmietla venovať,“ pokračuje P. Bárdy.

9:29 - „Ján Kuciak telefonoval M. Kočnerovi, keďže sme chceli od neho reakciu. Písal si s ním aj e-maily. Telefonát M. Kočnera, v ktorom sa mu vyhrážal, prišiel krátko pred tým, ako mu poslal odpovede na otázky,“ hovorí šéfredaktor Aktualít. Reč prišla aj na zdroje J. Kuciaka, v tomto odpovedá veľmi všeobecne, čo je pochopiteľné, keďže novinár musí svoje zdroje chrániť.

9:27 - Prokurátor sa pýta na to, či existovala aj nejaká spolupráca s konkurenciou. P. Bárdy hovorí, že mali v pláne vytvoriť akúsi sieť novinárov, ktorí by spolupracovali na odhaľovaní ekonomických trestných činov.

9:24 - P. Bárdy opisuje spôsob práce J. Kuciaka a hovorí, akým spôsobom prichádzal na svoje informácie. „Najväčšia motivácia J. Kuciaka bola očistiť spoločnosť a potrestanie tých, ktorí robia podvody. Tým, že M. Kočner bol od deväťdesiatych rokov známy a mal pochybnú povesť, objavoval sa v Smotánke, a tušili sme, že jeho štýl získavania peňazí nemusel byť najčistejší, sme sa mu venovali. J. Kuciak sa mu venoval preto, lebo bol z našej redakcie najzdatnejší pri odkrývaní ekonomickej kriminality,“ hovorí P. Bárdy.

9:19 - „Práca Jána Kuciaka spočívala v odhaľovaní organizovaného zločinu, prania špinavých peňazí či daňových káuz. Preto narazil na Mariana Kočnera, ktorému sa venoval asi rok, venoval sa podvodom na Donovaloch či kauze okolo golfového ihriska v Báči,“ začína rozprávanie P. Bárdy.

9:17 - Ako prvý pôjde vypovedať šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy.

Šéfredaktor Aktualít Peter BárdyZdroj: TASR

9:10 - Kolegovia J. Kuciaka by mali svoje výpovede stihnúť doobeda, na 13:00 sú predvolaní ďalší svedkovia. Nasleduje poučenie svedkov.

9:06 - Sudkyňa Ružena Sabová začína pojednávanie napomínaním verejnosti. Zaznamenala, že boli zverejnené tváre sudcov, s čím nikto zo senátu nesúhlasil. Napomenutie sa týka aj novinárov, ktorí sa snažia získať okamžité reakcie svedkov a sťažujú prácu kukláčom. Na záver dostala verejnosť pokarhanie, že necháva po sebe v pojednávacej miestnosti neporiadok.

8:55 - O malú chvíľu sa začne piaty deň pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Dnes súd plánuje vypočuť kolegov J. Kuciaka z redakcie Aktualít, v lavici pre svedkov už sú pripravení šéfredaktor Peter Bárdy a novinári Marek Vagovič, Ján Petrovič, Dag Daniš a Annamária Dömeová.