Kukan: Najväčšia výzva pre Šefčoviča bude nezávislosť

„Naša krajina potrebuje dobrého, nadstraníckeho prezidenta,” vyhlásil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na tlačovej konferencii, kde potvrdil svoju kandidatúru na hlavu štátu. Zároveň tým naplnil to, čo mu v rozhovore pre TREND odporúča europoslanec a bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan - zdôrazniť svoju nezávislosť hneď na začiatku.

Aký by bol M. Šefčovič prezident?

To je veľmi dobrá otázka, ale nie je na ňu ľahká odpoveď, ak chceme byť seriózni. Nerád sa vyjadrujem k hypotetickým možnostiam, ale keďže teraz je to veľká téma, tak by bolo zbabelé, keby som to neskúsil. M. Šefčovič má všetky predpoklady na to, aby zodpovedne a v záujme Slovenska vykonával funkciu hlavy štátu. Či sa to stane, to záleží od mnohých okolností. Najskôr by musel vyhrať voľby, čo bude mať veľmi ťažké, aj keď je skvelý kandidát.

Prečo to bude mať ťažké?

Pretože na Slovensku nie je veľmi známy a preto, že je kandidát Smeru. Ocitne sa v úplne inej politickej situácii, než na akú je zvyknutý, ale verím, že ju zvládne. V jeho osobe máme šancu mať za prezidenta človeka, ktorý by nemal byť vykonávačom záujmov politických strán, mal by byť realisticky nezávislý a ktorý by nemal hovoriť, že je akoby členom Smeru.

Čo sú jeho slabiny?

Nemá skúsenosti

